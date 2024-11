1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN (Dz. U. poz. 974), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN (Dz. U. poz. 1928).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2-5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN (Dz. U. poz. 1928), które stanowią:

„§ 2. 1. Świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnik wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnik wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, w okresie ważności określonym w tym świadectwie lub jego wtórniku, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał to świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych lub jego wtórnik, wymienia je, na wniosek armatora, na świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wraz z załącznikiem do świadectwa dopuszczenia statku ADN, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wydaje się na pozostałą część okresu ważności dotychczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, bez przeprowadzania nowego badania, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, i nowej inspekcji, o której mowa w art. 62 ust. 3 tej ustawy.

4. Za wymianę świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika w przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie pobiera się opłaty.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dotychczasowe świadectwo dopuszczenia statku ADN albo jego wtórnik.

6. Tymczasowe świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnik wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. 1. W postępowaniach w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika, wydawania tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika oraz w sprawie o przedłużenie terminu ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W postępowaniach w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika lub wydawania tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wydaje się odpowiednio świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych lub tymczasowe świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych wraz z załącznikiem do świadectwa dopuszczenia statku ADN, zgodne ze wzorami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W postępowaniach w sprawie o przedłużenie terminu ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przedłużenia dokonuje się przez wydanie świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wraz z załącznikiem do świadectwa dopuszczenia statku ADN, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Do opłat w sprawach o wydawanie świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika, wydawania tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika oraz w sprawach o przedłużenie terminu ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”.