Rozdział 13

Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy

Art. 53.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, 1685 i 1863) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6d ust. 1i otrzymuje brzmienie:

„1i. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie sprzeciwu uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467, 1222 i 1717) albo placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045 i 1841), zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”, banku wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, zwanej dalej „bazą adresów elektronicznych”.”;

2) w art. 25i ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie sprzeciwu uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych.”;

3) w art. 104 w ust. 2:

a) w pkt 2 w lit. c na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) wykonującym czynności na podstawie umów, o których mowa w art. 21 ust. 1 lub art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów (Dz. U. z 2025 r. poz. 146)”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umów przeniesienia praw kredytodawcy wynikających z nieobsługiwanej umowy o kredyt lub nabycia wierzytelności z tytułu nieobsługiwanej umowy o kredyt w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów, w tym udostępnienia informacji w trybie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy;”;

4) w art. 124c w ust. 1 wyrazy „art. 529 § 1 pkt 4” zastępuje się wyrazami „art. 529 § 1 pkt 4 albo 5”;

5) w art. 138 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 3, 3a, 7a i 7f” zastępuje się wyrazami „ust. 3, 3a, 7a, 7aa i 7f”;

6) po art. 139 dodaje się art. 139a w brzmieniu:

„Art. 139a. 1. Bank przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację dotyczącą charakterystyki portfeli wierzytelności sprzedanych innym podmiotom, w szczególności nabywcom kredytów w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, przekazuje się za okresy półroczne.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych uwzględnianych w informacji, o której mowa w ust. 1, oraz sposób i terminy przekazywania tej informacji, mając na względzie konieczność zapewnienia Komisji Nadzoru Finansowego dostępu do danych niezbędnych do sprawowania skutecznego nadzoru.”.