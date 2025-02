§ 3.

1. Przed przygotowaniem opinii zespół ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, analizuje w szczególności:

1) wniosek o włączenie odpowiednio danej kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

2) kwalifikacje o zbliżonym charakterze, w szczególności kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i kwalifikacje uregulowane niewłączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

3) wyniki konsultacji, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, dotyczące danej kwalifikacji wolnorynkowej.

2. W przypadku zgłoszenia przez zespół ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, uwag i propozycji zmian lub korekt doskonalących daną kwalifikację wolnorynkową lub kwalifikację sektorową, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, przewodniczący tego zespołu przekazuje je niezwłocznie ministrowi właściwemu.

3. Na wniosek podmiotu, o którym mowa odpowiednio w art. 14 lub art. 15a ustawy, przewodniczący zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, może umożliwić temu podmiotowi przedstawienie stanowiska wobec uwag i propozycji zmian lub korekt doskonalących daną kwalifikację wolnorynkową lub kwalifikację sektorową, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, również na posiedzeniu tego zespołu.

4. Przygotowując opinię, zespół ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, bierze pod uwagę:

1) zgodność:

a) danej kwalifikacji wolnorynkowej z rozpoznanymi potrzebami społecznymi lub potrzebami rynku pracy oraz grup osób, do których dana kwalifikacja w szczególności jest kierowana, albo

b) danej kwalifikacji sektorowej z rozpoznanymi potrzebami danej branży lub sektora;

2) podobieństwa i różnice w odniesieniu do kwalifikacji o zbliżonym charakterze, w szczególności kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i kwalifikacji uregulowanych niewłączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

3) możliwość przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do danej kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej na podstawie informacji o efektach uczenia się, o których mowa odpowiednio w art. 15 ust. 1 pkt 4 lit. a lub art. 15b ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy;

4) trafność doboru i spójność efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej;

5) dopasowanie ramowych wymagań dotyczących metod przeprowadzania walidacji, osób przeprowadzających walidację oraz warunków organizacyjnych i materialnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania walidacji, o których mowa odpowiednio w art. 15 ust. 1 pkt 4 lit. b lub art. 15b ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, do efektów uczenia się i potrzeb grup osób, do których dana kwalifikacja w szczególności jest kierowana;

6) stanowisko podmiotu, o którym mowa odpowiednio w art. 14 lub art. 15a ustawy, wobec uwag i propozycji zmian lub korekt doskonalących daną kwalifikację wolnorynkową lub kwalifikację sektorową, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy.

5. Opinia może być pozytywna albo negatywna.

6. Zespół ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, przyjmuje opinię zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ekspertów wchodzących w skład tego zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

7. Opinia jest sporządzana na piśmie i podpisywana przez przewodniczącego zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

8. W przypadku pozytywnej opinii zespół ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, przygotowuje w razie potrzeby końcowe propozycje zmian i końcowe korekty doskonalące daną kwalifikację wolnorynkową lub kwalifikację sektorową.

9. Członek zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, który głosował przeciwko przyjęciu opinii, może przedstawić przewodniczącemu tego zespołu zdanie odrębne na piśmie w terminie 3 dni od dnia przyjęcia opinii przez ten zespół.

10. Załączniki do opinii stanowią pisemne stanowisko podmiotu, o którym mowa odpowiednio w art. 14 lub art. 15a ustawy, wobec uwag i propozycji zmian lub korekt doskonalących daną kwalifikację wolnorynkową lub kwalifikację sektorową, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, oraz zdanie odrębne, o którym mowa w ust. 9, a w przypadku pozytywnej opinii - również końcowe propozycje zmian i końcowe korekty doskonalące, o których mowa w ust. 8.