Art. 1.

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 po wyrazach „art. 156-158” skreśla się przecinek i wyrazy „art. 217”;

2) w art. 6a w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy „24 miesiące” zastępuje się wyrazami „36 miesięcy”;

3) po art. 14 dodaje się art. 14a-14d w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Osoba lub podmiot, które dokonują wywozu towarów objętych środkami ograniczającymi Unii Europejskiej ustanowionymi w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę do państw, co do których istnieje ryzyko, że biorą udział w obchodzeniu środków ograniczających lub przewożą te towary w procedurze tranzytu przez terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi, dołączają do zgłoszenia celnego oświadczenie, w którym oświadczają, że:

1) tranzyt przez terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi stanowi jedynie część trasy przewozu towarów, przy czym początek i koniec tej trasy znajduje się poza terytorium Federacji Rosyjskiej i Białorusi,

2) w trakcie przewozu w procedurze tranzytu towarów przez terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi towary nie będą podlegały odsprzedaży, przetwarzaniu, składowaniu i usługom świadczonym przez podmioty objęte środkami ograniczającymi Unii Europejskiej ustanowionymi w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,

3) miejscem końcowego przeznaczenia towarów jest państwo trzecie inne niż Federacja Rosyjska lub Białoruś

- i podaje dane użytkownika końcowego towarów.

2. Składający oświadczenie jest obowiązany zawrzeć w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Jeżeli wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej przez organ Krajowej Administracji Skarbowej wskazują na wysokie ryzyko obejścia środków ograniczających Unii Europejskiej ustanowionych w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przez:

1) wywóz towarów do państw, co do których istnieje ryzyko, że biorą udział w obchodzeniu środków ograniczających lub

2) przewóz w procedurze tranzytu przez terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi

- naczelnik urzędu celno-skarbowego może zażądać od osoby lub podmiotu, o których mowa w ust. 1, przedłożenia oświadczenia producenta towarów, że podjął działania w celu określenia czy towary będą używane przez użytkowników końcowych w sposób zgodny z warunkami przewidzianymi w przepisach Unii Europejskiej i może te działania udokumentować.

4. Osoba lub podmiot, o których mowa w ust. 1, w terminie 45 dni od dnia wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej, przedkładają naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokument potwierdzający dokonanie odprawy celnej towarów z państwa przeznaczenia.

Art. 14b. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Unii Europejskiej ustanawiających środki ograniczające w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w zakresie wywozu towarów lub ich przewozu w procedurze tranzytu, naczelnik urzędu celno-skarbowego może dokonać zajęcia towaru i wystąpić o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

2. Do zajęcia i przepadku, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1373).

Art. 14c. 1. Osoba lub podmiot, o których mowa w art. 14a ust. 1, które nie przedstawią naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentu potwierdzającego dokonanie odprawy celnej towarów z państwa przeznaczenia w terminie, o którym mowa w art. 14a ust. 4, podlegają karze pieniężnej.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy do przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury wywozu, w drodze decyzji, w wysokości do 500 000 zł.

3. Przy nakładaniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się skutki naruszenia oraz dotychczasową działalność osoby lub podmiotu, które naruszyły obowiązek, o którym mowa w art. 14a ust. 4.

4. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 14d. 1. Osoba lub podmiot, które dokonują przywozu towarów klasyfikowanych do działu 44 Nomenklatury Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, objętych środkami ograniczającymi Unii Europejskiej ustanowionymi w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę z państw, co do których istnieje ryzyko, że biorą udział w obchodzeniu środków ograniczających, przedkładają organowi celnemu dowody potwierdzające państwo pozyskania drewna lub państwo pozyskania drewna wykorzystanego do wytworzenia produktu drewnianego, zawierające informację o regionie pozyskania drewna w danym państwie, dane dostawcy drewna lub dane wytwórcy produktu drewnianego.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Unii Europejskiej ustanawiających środki ograniczające w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, o których mowa w ust. 1, naczelnik urzędu celno-skarbowego może dokonać zajęcia towaru i wystąpić o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Do zajęcia i przepadku stosuje się odpowiednio art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.”;

4) w art. 15:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) art. 1a ust. 1 lit. a, art. 1b ust. 1 lit. a-c, art. 1ba, art. 1bb ust. 1-3, art. 1c ust. 1, art. 1d ust. 1, art. 1e ust. 1-2, art. 1f ust. 1-2, art. 1fd ust. 1 lub 2, art. 1g ust. 1 lub 1a, art. 1ga ust. 1 lub 2, art. 1gb ust. 1, art. 1gc ust. 1 lub 2, art. 1h ust. 1 lub 2, art. 1i, art. 1j, art. 1ja ust. 1, art. 1jb, art. 1jc ust. 1-5, art. 1k ust. 1, art. 1l ust. 1, art. 1o ust. 1, art. 1p ust. 1, art. 1q ust. 1, art. 1r ust. 1, art. 1ra ust. 1 lub 2, art. 1rb ust. 1-4, art. 1rc ust. 1-3, art. 1s ust. 1 lub 1a, art. 1sa ust. 1-4, art. 1t ust. 1, art. 1u ust. 1, art. 1x ust. 1, art. 1y ust. 1, art. 1za ust. 1, art. 1zb ust. 1, art. 1zc ust. 1, 1a lub 1c lub art. 8b ust. 1 rozporządzenia 765/2006 lub

2) art. 2 ust. 1-2, art. 2a ust. 1-2, art. 2aa, art. 2e ust. 1 lub 3, art. 2f ust. 1 lub 3, art. 3 ust. 1 lub 2, art. 3a ust. 1 lub 2, art. 3b ust. 1 lub 2, art. 3c ust. 1-4, art. 3d ust. 1, art. 3ea ust. 1 lub 1a, art. 3eb ust. 1, art. 3ec ust. 1, art. 3f ust. 1 lub 2, art. 3g ust. 1, art. 3h ust. 1 lub 2, art. 3i ust. 1 lub 2, art. 3k ust. 1-2, art. 3l ust. 1, 1a lub 1c, art. 3m ust. 1, 2 lub 8, art. 3n ust. 1 lub 4, art. 3o ust. 1-4, art. 3p ust. 1-5, art. 3q ust. 1, art. 3r ust. 1 lub 2, art. 3s ust. 1, art. 3t ust. 1 lub 2, art. 3u ust. 1 lub 2, art. 3v ust. 1 lub 2, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1-6, art. 5a ust. 1 lub 2, art. 5aa ust. 1-1b, art. 5ab ust. 1, art. 5ac ust. 1 lub 2, art. 5ad ust. 1, art. 5b ust. 1-2a, art. 5e ust. 1, art. 5k ust. 1, art. 5l ust. 1, art. 5m ust. 1 lub 2, art. 5n ust. 1-2b lub 3a, art. 5o ust. 1, art. 5p ust. 1 lub art. 5t ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 833/2014”, lub”,

b) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) art. 1a ust. 1 lit. a, art. 1b ust. 1 lit. a-c, art. 1ba, art. 1bb ust. 1-3, art. 1c ust. 1, art. 1d ust. 1, art. 1e ust. 1-2, art. 1f ust. 1-2, art. 1fd ust. 1 lub 2, art. 1g ust. 1 lub 1a, art. 1ga ust. 1 lub 2, art. 1gb ust. 1, art. 1gc ust. 1 lub 2, art. 1h ust. 1 lub 2, art. 1i, art. 1j, art. 1ja ust. 1, art. 1jb, art. 1jc ust. 1-5, art. 1k ust. 1, art. 1l ust. 1, art. 1o ust. 1, art. 1p ust. 1, art. 1q ust. 1, art. 1r ust. 1, art. 1ra ust. 1 lub 2, art. 1rb ust. 1-4, art. 1rc ust. 1-3, art. 1s ust. 1 lub 1a, art. 1sa ust. 1-4, art. 1t ust. 1, art. 1u ust. 1, art. 1x ust. 1, art. 1y ust. 1, art. 1za ust. 1, art. 1zb ust. 1, art. 1zc ust. 1, 1a lub 1c lub art. 8b ust. 1 rozporządzenia 765/2006 lub

2) art. 2 ust. 1-2, art. 2a ust. 1-2, art. 2aa, art. 2e ust. 1 lub 3, art. 2f ust. 1 lub 3, art. 3 ust. 1 lub 2, art. 3a ust. 1 lub 2, art. 3b ust. 1 lub 2, art. 3c ust. 1-4, art. 3d ust. 1, art. 3ea ust. 1 lub 1a, art. 3eb ust. 1, art. 3ec ust. 1, art. 3f ust. 1 lub 2, art. 3g ust. 1, art. 3h ust. 1 lub 2, art. 3i ust. 1 lub 2, art. 3k ust. 1-2, art. 3l ust. 1, 1a lub 1c, art. 3m ust. 1, 2 lub 8, art. 3n ust. 1 lub 4, art. 3o ust. 1-4, art. 3p ust. 1-5, art. 3q ust. 1, art. 3r ust. 1 lub 2, art. 3s ust. 1, art. 3t ust. 1 lub 2, art. 3u ust. 1 lub 2, art. 3v ust. 1 lub 2, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1-6, art. 5a ust. 1 lub 2, art. 5aa ust. 1-1b, art. 5ab ust. 1, art. 5ac ust. 1 lub 2, art. 5ad ust. 1, art. 5b ust. 1-2a, art. 5e ust. 1, art. 5k ust. 1, art. 5l ust. 1, art. 5m ust. 1 lub 2, art. 5n ust. 1-2b lub 3a, art. 5o ust. 1, art. 5p ust. 1 lub art. 5t ust. 1 rozporządzenia 833/2014, lub”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.