§ 1.

Opłatę, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 1771) w tabeli w lp. 4.1.2, 4.1.4, 4.2.2, 4.7, 4.10, 4.11 i 13.1, obniża się o 90 %, w przypadku gdy:

1) ta opłata jest pobierana przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za świadczenie do dnia 31 grudnia 2026 r. usług w zakresie badań laboratoryjnych próbek bulw ziemniaka przeznaczonych do sadzenia innych niż sadzeniaki pod kątem porażenia przez Clavibacter sepedonicus i Ralstonia solanacearum oraz pobierania próbek do tych badań;

2) podmiot, który występuje o przeprowadzenie badań, o których mowa w pkt 1:

a) posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1, z późn. zm.2)) oraz

b) złożył oświadczenie, że posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia wymienionego w lit. a, zgodnie ze wzorem udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

3) wielkość partii bulw ziemniaka przeznaczonych do sadzenia innych niż sadzeniaki, poddanych badaniom, o których mowa w pkt 1, łącznie w danym roku nie jest większa niż:

a) 25 t - w przypadku gdy o przeprowadzenie tych badań występuje podmiot będący podmiotem profesjonalnym,

b) 3,75 t - w przypadku gdy o przeprowadzenie tych badań występuje podmiot niebędący podmiotem profesjonalnym.