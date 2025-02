§ 4.

1. Dowódca jednostki wojskowej wysyła zaproszenie do składania ofert, zwane dalej „zaproszeniem”, co najmniej do 3 podmiotów leczniczych prowadzących działalność w miejscowości, w której siedzibę ma wojskowa komisja lekarska lub jej filia, lub na obszarze objętym zasięgiem działania tej komisji lub jej filii.

2. W przypadku gdy w miejscowości będącej siedzibą wojskowej komisji lekarskiej lub jej filii lub w zasięgu działania tej komisji lub jej filii nie funkcjonują 3 podmioty lecznicze, o których mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej wysyła zaproszenie do najbliższych tej komisji lub jej filii podmiotów leczniczych prowadzących działalność na obszarze objętym zasięgiem działania graniczącej terytorialnie wojskowej komisji lekarskiej lub jej filii.

3. W zaproszeniu zamieszcza się:

1) nazwę i adres jednostki wojskowej zapraszającej do składania ofert;

2) przedmiot konkursu ofert oraz jego wartość;

3) wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert;

4) informację o możliwości zwrócenia się oferenta do dowódcy jednostki wojskowej o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w zaproszeniu;

5) warunki zamówienia.

4. Warunki zamówienia, o których mowa w ust. 3 pkt 5, zawierają:

1) formularz oferty;

2) formularz umowy;

3) informację o szczegółowych warunkach konkursu ofert;

4) wskazanie okresu, na jaki zostanie zawarta umowa;

5) informację o obowiązku złożenia oferty na udostępnionym formularzu oferty;

6) informację o obowiązku załączenia do oferty następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktualnego odpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego wojewodę, wydanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

7) informacje określające minimalne wymagania dla podmiotów leczniczych dotyczące:

a) wskazania maksymalnej odległości między adresem jednostki wojskowej a miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych,

b) kadry lekarsko-pielęgniarskiej i specjalistycznej,

c) wyposażenia w aparaturę diagnostyczną;

8) wskazanie co najmniej 2 kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty;

9) informację o możliwości i terminie składania protestów dotyczących rozstrzygnięcia konkursu ofert.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4 oraz 7, a także kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, o których mowa w ust. 4 pkt 8, dowódca jednostki wojskowej określa w porozumieniu z przewodniczącym właściwej wojskowej komisji lekarskiej lub jej filii.

6. Warunki zamówienia mogą być podzielone na poszczególne rodzaje świadczeń.