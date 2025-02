Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 27 stycznia 2025 r. (Dz. U. poz. 224)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

Na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się korpusy osobowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

1) korpus osobowy wojsk lądowych;

2) korpus osobowy sił powietrznych;

3) korpus osobowy marynarki wojennej;

4) korpus osobowy wojsk specjalnych;

5) korpus osobowy wojsk obrony terytorialnej;

6) korpus osobowy łączności i informatyki;

7) korpus osobowy kryptologii i cyberbezpieczeństwa;

8) korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej;

9) korpus osobowy przeciwlotniczy;

10) korpus osobowy inżynierii wojskowej;

11) korpus osobowy obrony przed bronią masowego rażenia;

12) korpus osobowy logistyki;

13) korpus osobowy medyczny;

14) korpus osobowy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego;

15) korpus osobowy żandarmerii wojskowej;

16) korpus osobowy sprawiedliwości i obsługi prawnej;

17) korpus osobowy duszpasterstwa;

18) korpus osobowy finansowy;

19) korpus osobowy wychowawczy;

20) korpus osobowy ogólny.

§ 2. Podział korpusów osobowych na grupy osobowe i specjalności wojskowe jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Specjalnościami wojskowymi w korpusach osobowych, o których mowa w § 1 pkt 1-6, w grupach osobowych sztabowych można oznaczać stanowiska służbowe o stopniu etatowym od majora (komandora podporucznika) wzwyż.

2. Specjalnościami wojskowymi w korpusie osobowym ogólnym w grupie osobowej zarządzania można oznaczać stanowiska służbowe w komórkach organizacyjnych tworzących urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. Specjalności wojskowe o symbolach: 22J02, 22J03, 22J22, 22J23, 22J61, 22J64, 22J66, 22J67, 22J68, 22J69, 28C21, 28C22, 28C23, 28C24, 28C25, 28C26, 28C27, 30A02, 30A22, 30A65, 38D65, 38T80 zastosowane w dokumentach etatowych, decyzjach i rozkazach personalnych oraz ewidencji wojskowej zachowują ważność do czasu ich zastąpienia specjalnościami wojskowymi o symbolach określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 13 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 224)4)

PODZIAŁ KORPUSÓW OSOBOWYCH NA GRUPY OSOBOWE I SPECJALNOŚCI WOJSKOWE

Treść załącznika w formacie PDF





