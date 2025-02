Na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854, 1562, 1635 i 1933) zarządza się, co następuje:

2) w pkt 2 w lit. b w tiret drugim średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

1) w pkt 1 w lit. b w tiret trzecim średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2023 r. poz. 555) w § 7 w ust. 2:

§ 2.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2025/2026 termin złożenia wniosku o przyjęcie do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i szkoły muzycznej II stopnia w specjalności fortepianmistrzostwo, wyznaczony przez dyrektora szkoły artystycznej, powinien obejmować co najmniej 14 dni przypadających w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 27 czerwca 2025 r.