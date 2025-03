§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka (Dz. U. poz. 1906) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zakazuje się przemieszczania bydła, owiec lub kóz poza obszar określony w pkt 1.”,

b) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zakazu, o którym mowa ust. 1 pkt 2, nie stosuje się, jeżeli jest spełnione co najmniej jedno z wymagań, o których mowa w sekcji 1 w rozdziale 2 w części II załącznika V do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz. Urz. UE L 174 z 03.06.2020, str. 211, z późn. zm.2)), z tym że w odniesieniu do szczególnych wymagań określonych w ust. 7 w sekcji 1 w rozdziale 2 w części II załącznika V do tego rozporządzenia tego zakazu nie stosuje się, jeżeli:”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie wcześniej niż 30 dni przed przemieszczeniem bydła, owiec lub kóz poza obszar określony w ust. 1 pkt 1 od tych zwierząt zostały pobrane próbki do badania laboratoryjnego w kierunku choroby niebieskiego języka, które zostało przeprowadzone metodą serologiczną i którego wynik jest ujemny, z wyłączeniem przemieszczania bezpośrednio do rzeźni;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Badanie laboratoryjne, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w laboratoriach urzędowych, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 12).”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.