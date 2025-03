§ 2.

Porozumienie, oprócz elementów, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, zwanej dalej „ustawą”, zawiera informacje i dane dotyczące:

1) nazwy, oznaczenia formy prawnej wykonywanej działalności, siedziby i adresu podmiotu, jego numeru NIP, numeru w ewidencji lub rejestrze, jeżeli podmiot podlega wpisowi do właściwej ewidencji lub właściwego rejestru, obszaru działania tego podmiotu oraz oznaczenia osoby lub organu wskazanych do jego reprezentowania;

2) poziomu gotowości podmiotu, liczby jego personelu, rodzajów świadczonych usług i czynności oraz zasobów przewidzianych do realizowania określonych zadań ochrony ludności i obrony cywilnej przez podmiot, z uwzględnieniem planowanej specjalizacji obrony cywilnej;

3) sposobu i częstotliwości przekazywania przez podmiot informacji o aktualnej dostępności zasobów, w tym personelu, do właściwego terytorialnie organu ochrony ludności, a w przypadku zdolności do realizowania działań ratowniczych - do stanowiska kierowania właściwego terytorialnie komendanta Państwowej Straży Pożarnej;

4) organizacji łączności podmiotu na potrzeby współdziałania z organami i podmiotami ochrony ludności;

5) zdolności podmiotu do zabezpieczenia logistycznego wykonywanych zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w sytuacjach zagrożeń, a także do wsparcia technicznego infrastruktury, o której mowa w art. 8 ustawy;

6) sposobu i częstotliwości sprawdzenia aktualności i prawdziwości danych i informacji, o których mowa w pkt 2-5;

7) udziału podmiotu w ćwiczeniach z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.