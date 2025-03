§ 2.

1. Przepisy załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2023 r.

2. Do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy kończący się przed dniem 1 stycznia 2025 r. mogą być zastosowane przepisy załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.