Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia

z dnia 6 marca 2025 r. (Dz. U. poz. 319)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 686 oraz z 2025 r. poz. 129) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W skład powierzchni podstawowej lokalu apteki ogólnodostępnej wchodzą następujące pomieszczenia:

1) izba ekspedycyjna;

2) izba recepturowa, która może być wyposażona w śluzę;

3) izba do sporządzania produktów homeopatycznych2) - jeżeli apteka sporządza produkty homeopatyczne2);

4) zmywalnia;

5) magazyn lub magazyny produktów leczniczych;

6) magazyn lub magazyny do przechowywania asortymentu wymienionego w art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, jeżeli jest on prowadzony przez aptekę;

7) pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe;

8) komora przyjęć, usytuowana w pobliżu wejścia do apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i dla personelu;

9) archiwum.

2.3) W przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia ochronnego zgodnie z art. 86 ust. 8a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne lub opieki farmaceutycznej w skład powierzchni podstawowej lokalu tej apteki wchodzi ponadto pokój opieki farmaceutycznej.

3. Funkcję pokoju opieki farmaceutycznej może pełnić także pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7.

§ 2. W skład powierzchni pomocniczej lokalu apteki ogólnodostępnej wchodzą:

1) pomieszczenie socjalne;

2) szatnia dla personelu z odrębnymi szafami na okrycia wierzchnie, fartuchy i obuwie w ilości zależnej od zatrudnionego personelu (dopuszcza się usytuowanie szatni w komorze przyjęć);

3) pomieszczenie sanitarne;

4) pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu porządkowego i środków służących do utrzymania czystości;

5) powierzchnia komunikacyjna (korytarze, przedsionki itp.).

§ 3. 1. W skład powierzchni podstawowej lokalu apteki szpitalnej wchodzą pomieszczenia wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8, a także:

1) pomieszczenie do jałowego przygotowywania leków;

2) sterylizatornia;

3) pomieszczenie odpowiednie do przechowywania produktów leczniczych łatwo palnych oraz żrących;

4) pokój kierownika apteki.

2. Jeżeli w aptece szpitalnej wykonywane są leki do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki cytostatyczne, koncentraty do hemodializy i dializy dootrzewnowej lub płyny infuzyjne, to w skład powierzchni podstawowej wchodzą ponadto:

1) pracownia do przygotowywania płynów infuzyjnych z laboratorium kontroli jakości;

2) destylatornia;

3) pomieszczenie do przygotowywania leków cytostatycznych;

4) pomieszczenie do przygotowywania koncentratów do dializy.

3. Rodzaj i liczba pomieszczeń powinny wynikać z rodzaju wykonywanych przez aptekę czynności, a także wykonywanych świadczeń zdrowotnych przez placówkę, w której apteka jest utworzona.

§ 4. W skład powierzchni pomocniczej lokalu apteki szpitalnej wchodzą pomieszczenia wymienione w § 2.

§ 5. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie typów aptek, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia aptek (M.P. poz. 277).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Obecnie produkty lecznicze homeopatyczne na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. poz. 882), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. poz. 588), które weszło w życie z dniem 3 maja 2024 r.