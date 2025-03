§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 102) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku uprawy rośliny dwuletniej wymienionej w wykazie roślin objętych płatnościami ekologicznymi, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, zmiany, o których mowa w ust. 2, są dopuszczalne:

1) po pierwszym roku uprawy tej rośliny, jeżeli w roku tym rolnik przestrzegał wymogu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, lub

2) po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny.”,

b) po ust. 8a dodaje się ust. 8aa w brzmieniu:

„8aa. W przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7 na gruntach ornych, na których są uprawiane łąka przemienna, mieszanka jednoroczna traw, mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymi, mieszanka wieloletnia traw, mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi lub pastwisko przemienne, rolnik może zastąpić ten pakiet pakietem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 8, jeżeli grunty te stały się trwałymi użytkami zielonymi, przy czym od roku, w którym doszło do tego zastąpienia, płatności do tych gruntów są przyznawane z zastosowaniem stawki płatności określonej dla pakietu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 8.”,

c) ust. 8b otrzymuje brzmienie:

„8b. W przypadkach, o których mowa w ust. 8-8aa, nie stosuje się przepisu § 30.”;

2) w § 8:

a) uchyla się ust. 5,

b) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) małżonek rolnika, o którym mowa w pkt 1, wyraził pisemną zgodę na przyznanie temu rolnikowi płatności ekologicznych z uwzględnieniem zwierząt, których małżonek tego rolnika jest posiadaczem.”,

c) uchyla się ust. 7,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Jeżeli małżonek rolnika, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, ubiega się o przyznanie płatności ekologicznych w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7-10, których warunkiem przyznania jest posiadanie zwierząt, o których mowa w ust. 3 lub ust. 4 pkt 1, a suma liczby zwierząt, których posiadaczem jest rolnik, i liczby zwierząt, których posiadaczem jest małżonek rolnika, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, przeliczonych na DJP zgodnie z ust. 10, jest mniejsza niż liczba zwierząt niezbędna do przyznania płatności ekologicznych rolnikowi i małżonkowi rolnika, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, do całej powierzchni gruntów w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7-10, objętych zobowiązaniami ekologicznymi realizowanymi przez rolnika i małżonka rolnika, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa tego małżonka rolnika do wskazania:

1) numerów z systemu IRZ, jakimi są oznaczone zwierzęta objęte zgodą, o której mowa w ust. 6 pkt 2 - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 6, 8, 9 i 12-15 oraz w ust. 2 pkt 1-3, 5-7 i 9-12 załącznika nr 5 do rozporządzenia, lub

2) gatunków zwierząt objętych zgodą, o której mowa w ust. 6 pkt 2, oraz liczby tych zwierząt w ramach poszczególnych gatunków - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7, 10, 11 i 16-19 oraz w ust. 2 pkt 4 i 8 załącznika nr 5 do rozporządzenia, lub

3) gatunków zwierząt objętych zgodą, o której mowa w ust. 6 pkt 2, oraz liczby tych zwierząt w ramach poszczególnych gatunków - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6 oraz w ust. 2 pkt 3 i 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia i o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia 2021/520 oraz które nie są oznaczone numerem z systemu IRZ zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

- w terminie określonym w tym wezwaniu.”,

e) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Jeżeli, mimo wezwania, małżonek rolnika, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, nie wskaże numerów z systemu IRZ, jakimi są oznaczone zwierzęta objęte zgodą, o której mowa w ust. 6 pkt 2, lub gatunków tych zwierząt oraz liczby tych zwierząt w ramach poszczególnych gatunków w terminie określonym w tym wezwaniu, przepisu ust. 6 nie stosuje się.”,

f) w ust. 11 w zdaniu drugim wyrazy „ust. 6-8” zastępuje się wyrazami „ust. 6-8a”;

3) w § 11 uchyla się ust. 7;

4) w § 18 uchyla się ust. 3;

5) w § 43 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) kwota płatności ekologicznych pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1-6 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 57a ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym.”;

6) po § 43 dodaje się § 43a w brzmieniu:

„§ 43a. W przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 7 ustawy o Planie Strategicznym, podstawą obliczenia kwoty wypłaconej pomocy, o której mowa w tym przepisie, jest kwota płatności ekologicznych wypłaconych za rok realizacji zobowiązania ekologicznego, którego dotyczy dane uchybienie.”;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w ust. 5 w części wspólnej po wyrazach „koniczyny perskiej na materiał siewny,” dodaje się wyrazy „kukurydzy - plantacji nasiennej,”,

b) w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub użytkowanie pastwiskowe trwałych użytków zielonych;”;

8) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli:

a) część I otrzymuje brzmienie:

I. Pakiet 1. Uprawy rolnicze oraz Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi 1 bobik Vicia faba var. minor. R UR 2 burak cukrowy Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissima Doll R UR 3 chmiel Humulus lupulus L. R UW

4 ciecierzyca pospolita (w tym z rośliną podporową) (Cicer arietinum L.) R UR 5 cykoria siewna Cichorium intybus L. R UR 6 dynia oleista Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc. R UR 7 esparceta siewna na materiał siewny Onobrychis viciifolia Scop. R UW 8 facelia błękitna Phacelia tanacetifolia Benth. R UR 9 gorczyca biała Sinapis alba L. R UR 10 gorczyca czarna Brassica nigra (L.) Koch R UR 11 gorczyca sarepska Brassica juncea (L.) Czern. R UR 12 groch siewny (w tym z rośliną podporową), w tym peluszka (w tym z rośliną podporową) Pisum sativum L. (partim) Pisum arvense L. R UR 13 gryka zwyczajna Fagopyrum esculentum Moench. R UR 14 inne gatunki pszenic - R UR 15 jęczmień jary Hordeum vulgare L. R UR 16 jęczmień ozimy Hordeum vulgare L. R UR 17 komonica zwyczajna na materiał siewny Lotus corniculatus L. R UW 18 komosa ryżowa Chenopodium quinoa Willd. R UR 19 koniczyna biała na materiał siewny Trifolium repens L. R UW 20 koniczyna białoróżowa na materiał siewny Trifolium hybridum L. R UW 21 koniczyna czerwona na materiał siewny Trifolium pratense L. R UW 22 koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny Trifolium incarnatum L. R UR 23 koniczyna perska na materiał siewny Trifolium resupinatum L. R UR 24 konopie włókniste - R UR 25 kukurydza na ziarno Zea mays L. R UR 26 kukurydza - plantacja nasienna Zea mays L. R UR 27 len oleisty Linum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert R UR 28 len włóknisty Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum R UR 29 lnianka siewna (lnicznik) Camelina sativa (L.) Crantz R UR 30 lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewny Medicago lupulina L. R UW 31 lucerna mieszańcowa na materiał siewny Medicago x varia T. Martyn R UW

32 lucerna siewna na materiał siewny Medicago sativa (L.) Crantz R UW 33 łubin biały na nasiona Lupinus albus L. R UR 34 łubin wąskolistny na nasiona Lupinus angustifolius L. R UR 35 łubin żółty na nasiona Lupinus luteus L. R UR 36 mieszanka strączkowo-zbożowa - R UR 37 mieszanka zbożowa - R UR 38 nostrzyk biały Melilotus albus Medik. L. R UR 39 nostrzyk biały Melilotus albus Medik. L. R UD 40 ostropest plamisty Silybum marianum L. R UR 41 owies Avena sativa L. R UR 42 owies szorstki Avena strigosa Schreb. R UR 43 proso Panicum miliaceum L. R UR 44 pszenica zwyczajna jara Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. R UR 45 pszenica zwyczajna ozima Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. R UR 46 pszenica samopsza jara Triticum monococcum R UR 47 pszenica samopsza ozima Triticum monococcum R UR 48 pszenica płaskurka jara Triticum dicoccum R UR 49 pszenica płaskurka ozima Triticum dicoccum R UR 50 pszenica orkisz jara Triticum spelta R UR 51 pszenica orkisz ozima Triticum spelta R UR 52 pszenżyto jare x Triticosecale Wittm. R UR 53 pszenżyto ozime x Triticosecale Wittm. R UR 54 rzepak jary Brassica napus L. R UR 55 rzepak ozimy Brassica napus L. R UR 56 rzepik Brassica rapa var. typica Posp. R UR 57 rzodkiew oleista na materiał siewny Raphanus sativus var. oleiformis Pers. R UR 58 seradela uprawna na nasiona Ornithopus sativus Brot. R UR 59 słonecznik oleisty Helianthus annuus L. R UR 60 soja zwyczajna Glycine max (L.) Merrill R UR 61 szarłat z wyjątkiem A. retroflexus Amaranthus spp. R UR 62 topinambur Helianthus tuberosus L. P UR 63 trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny - R UR 64 trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny - R UW

65 wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową) Vicia villosa L. R UR 66 wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową) Vicia villosa L. R UD 67 wyka siewna na materiał siewny (w tym z rośliną podporową) Vicia sativa L. R UR 68 żyto jare Secale cereale L. R UR 69 żyto ozime Secale cereale L. R UR 70 żyto krzyca Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef. R UR 71 żyto krzyca Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef. R UD

b) części I-III otrzymują brzmienie:

I. Pakiet 1. Uprawy rolnicze oraz Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi 1 babka lancetowata Plantago lanceolata L. R UW 2 bobik Vicia faba var. minor. R UR 3 burak cukrowy Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissima Doll R UR 4 chmiel Humulus lupulus L. R UW 5 ciecierzyca pospolita (w tym z rośliną podporową) (Cicer arietinum L.) R UR 6 cykoria siewna Cichorium intybus L. R UR 7 dynia oleista Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc. R UR 8 esparceta siewna na materiał siewny Onobrychis viciifolia Scop. R UW 9 facelia błękitna Phacelia tanacetifolia Benth. R UR 10 gorczyca biała Sinapis alba L. R UR 11 gorczyca czarna Brassica nigra (L.) Koch R UR 12 gorczyca sarepska Brassica juncea (L.) Czern. R UR 13 groch siewny (w tym z rośliną podporową), w tym peluszka (w tym z rośliną podporową) Pisum sativum L. (partim) Pisum arvense L. R UR 14 gryka zwyczajna Fagopyrum esculentum Moench. R UR 15 inne gatunki pszenic - R UR 16 jęczmień jary Hordeum vulgare L. R UR 17 jęczmień ozimy Hordeum vulgare L. R UR 18 komonica zwyczajna na materiał siewny Lotus corniculatus L. R UW 19 komosa ryżowa Chenopodium quinoa Willd. R UR 20 koniczyna biała na materiał siewny Trifolium repens L. R UW

21 koniczyna białoróżowa na materiał siewny Trifolium hybridum L. R UW 22 koniczyna czerwona na materiał siewny Trifolium pratense L. R UW 23 koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny Trifolium incarnatum L. R UR 24 koniczyna perska na materiał siewny Trifolium resupinatum L. R UR 25 konopie włókniste - R UR 26 kukurydza na ziarno Zea mays L. R UR 27 kukurydza - plantacja nasienna Zea mays L. R UR 28 len oleisty Linum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert R UR 29 len włóknisty Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum R UR 30 lnianka siewna (lnicznik) Camelina sativa (L.) Crantz R UR 31 lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewny Medicago lupulina L. R UW 32 lucerna mieszańcowa na materiał siewny Medicago x varia T. Martyn R UW 33 lucerna siewna na materiał siewny Medicago sativa (L.) Crantz R UW 34 łubin biały na nasiona Lupinus albus L. R UR 35 łubin wąskolistny na nasiona Lupinus angustifolius L. R UR 36 łubin żółty na nasiona Lupinus luteus L. R UR 37 mieszanka strączkowo-zbożowa - R UR 38 mieszanka zbożowa - R UR 39 nostrzyk biały Melilotus albus Medik. L. R UR 40 nostrzyk biały Melilotus albus Medik. L. R UD 41 ostropest plamisty Silybum marianum L. R UR 42 owies Avena sativa L. R UR 43 owies szorstki Avena strigosa Schreb. R UR 44 proso Panicum miliaceum L. R UR 45 pszenica zwyczajna jara Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. R UR 46 pszenica zwyczajna ozima Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. R UR 47 pszenica samopsza jara Triticum monococcum R UR 48 pszenica samopsza ozima Triticum monococcum R UR 49 pszenica płaskurka jara Triticum dicoccum R UR 50 pszenica płaskurka ozima Triticum dicoccum R UR 51 pszenica orkisz jara Triticum spelta R UR

52 pszenica orkisz ozima Triticum spelta R UR 53 pszenżyto jare x Triticosecale Wittm. R UR 54 pszenżyto ozime x Triticosecale Wittm. R UR 55 rzepak jary Brassica napus L. R UR 56 rzepak ozimy Brassica napus L. R UR 57 rzepik Brassica rapa var. typica Posp. R UR 58 rzodkiew oleista na materiał siewny Raphanus sativus var. oleiformis Pers. R UR 59 seradela uprawna na nasiona Ornithopus sativus Brot. R UR 60 słonecznik oleisty Helianthus annuus L. R UR 61 soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową) Lens culinaris Medik. R UR 62 soja zwyczajna Glycine max (L.) Merrill R UR 63 szarłat z wyjątkiem A. retroflexus Amaranthus spp. R UR 64 topinambur Helianthus tuberosus L. P UR 65 trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny - R UR 66 trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny - R UW 67 wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową) Vicia villosa L. R UR 68 wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową) Vicia villosa L. R UD 69 wyka siewna na materiał siewny (w tym z rośliną podporową) Vicia sativa L. R UR 70 żyto jare Secale cereale L. R UR 71 żyto ozime Secale cereale L. R UR 72 żyto krzyca Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef. R UR 73 żyto krzyca Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef. R UD II. Pakiet 2. Uprawy warzywne oraz Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi 1 arbuz (kawon) Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et Nakai W UR 2 bób Vicia faba L. W UR 3 brokuł włoski Brassica oleracea var. italica Plenck W UR 4 brukiew jadalna Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb. W UR 5 burak ćwikłowy Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef. W UR 6 burak liściowy Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L. W UR

7 cebula szalotka Allium cepa grupa aggregatum W UR 8 cebula perłowa Allium ampeloprasum L. W UR 9 cebula siedmiolatka Allium fistulosum L. W UW 10 cebula zwyczajna Allium cepa L. W UR 11 chrzan pospolity Armoracia rusticana W UW 12 cukinia Cucurbita pepo var. giromontina W UR 13 cykoria endywia Cichorium endivia L. W UR 14 cykoria endywia Cichorium endivia L. W UD 15 cykoria warzywna Cichorium intybus var. foliosum Hegi W UR 16 czosnek Allium sativum L. W UR 17 dynia olbrzymia Cucurbita maxima Duch. W UR 18 dynia piżmowa Cucurbita moschata Duch. W UR 19 dynia zwyczajna Cucurbita pepo L. W UR 20 fasola wielokwiatowa Phaseolus coccineus L. W UR 21 fasola zwykła Phaseolus vulgaris L. W UR 22 groch cukrowy Pisum sativum var. saccharatum W UR 23 groch łuskowy Pisum sativum var. pachylobum W UR 24 jarmuż Brassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L. W UR 25 kalafior Brassica oleracea var. botrytis L. W UR 26 kalarepa Brassica oleracea var. gongylodes L. W UR 27 kapusta brukselska Brassica oleracea var. gemmifera (DC.) Schwarz W UR 28 kapusta chińska Brassica rapa var. chinensis W UR 29 kapusta głowiasta biała Brassica oleracea var. capitata f. alba (L.) Duchesene W UR 30 kapusta głowiasta czerwona Brassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) Duchesene W UR 31 kapusta pekińska Brassica rapa var. pekinensis W UR 32 kapusta włoska Brassica oleracea var. italica Plenck W UR 33 karczoch Cynara scolymus L. W UR 34 karczoch Cynara scolymus L. W UW 35 koper ogrodowy Anethum graveolens L. W UR 36 koper włoski Foeniculum vulgare Mill. W UR 37 koper włoski Foeniculum vulgare Mill. W UD 38 kukurydza cukrowa Zea mays var. saccharata (Sturtev.) Zhuk. W UR 39 marchew jadalna Daucus carota L. W UR 40 oberżyna (bakłażan) Solanum melongena L. W UR

41 ogórek Cucumis sativus L. W UR 42 papryka Capsicum annuum L. W UR 43 pasternak Pastinaca sativa L. W UR 44 patison Cucurbita pepo var. patissonina W UR 45 pietruszka korzeniowa Petroselinum sativum ssp. tuberosum W UR 46 pietruszka naciowa Petroselinum sativum ssp. crispum W UR 47 pomidor Lycopersicon esculentum Mill. W UR 48 por Allium porrum L. W UR 49 rabarbar ogrodowy Rheum rhaponticum L. W UW 50 rokietta siewna (rukola) Eruca vesicaria (L.) Cav. W UR 51 roszponka (roszpunka) Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke W UR 52 rzepa jadalna Brassica campestris var. rapa W UR 53 rzodkiew Raphanus sativus var. niger Kerner W UR 54 rzodkiewka Raphanus sativus var. sativus W UR 55 sałata zwyczajna Lactuca sativa L. W UR 56 seler korzeniowy Apium graveolens var. Rapaceum W UR 57 seler naciowy Apium graveolens var. dulce W UR 58 skorzonera Scorzonera hispanica L. W UR 59 szczaw Rumex acetosa L. W UW 60 szczypiorek Allium schoenoprasum L. W UW 61 szparag Asparagus officinalis L. W UW 62 szpinak zwyczajny Spinacia oleracea L. W UR 63 ziemniak Solanum tuberosum L. W UR III. Pakiet 3. Uprawy zielarskie oraz Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi 1 arcydzięgiel litwor Archangelica officinalis L. Z UR 2 arcydzięgiel litwor Archangelica officinalis L. Z UD 3 babka płesznik Plantago psyllium L. Z UR 4 bazylia pospolita Ocimum basilicum L. Z UR 5 bylica estragon Artemisia dracunculus L. Z UW 6 czarnuszka siewna Nigella sativa L. Z UR 7 cząber ogrodowy Satureja hortensis L. Z UR 8 czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. Z UW 9 drapacz lekarski Cnicus benedictus L. Z UR 10 dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum L. Z UW 11 hyzop lekarski Hyssopus officinalis L. Z UW 12 jeżówka purpurowa Echinacea purpurea Z UW 13 kminek zwyczajny Carum carvi L. Z UD

14 kolendra siewna Coriandrum sativum L. Z UR 15 kozieradka pospolita Trigonella foenum-graecum L. Z UR 16 kozłek lekarski Valeriana officinalis L. Z UR 17 kozłek lekarski Valeriana officinalis L. Z UD 18 krwawnik pospolity Achillea millefolium L. Z UW 19 lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia Mill. Z UW 20 lebiodka pospolita Origanum vulgare L. Z UW 21 lubczyk ogrodowy Levisticum officinalis L. Z UW 22 majeranek ogrodowy Origanum majorana L. Z UR 23 malwa czarna Althea rosea (L.) Cav. Z UD 24 melisa lekarska Melissa officinalis L. Z UW 25 mięta kędzierzawa Mentha crispa L. Z UW 26 mięta pieprzowa Mentha piperita L. Z UW 27 mięta zielona Mentha spicata L. Z UW 28 mniszek lekarski Taraxacum officinalis L. Z UW 29 nagietek lekarski Calendula officinalis L. Z UR 30 nostrzyk żółty (lekarski) Melilotus officinalis (L.) Pall. Z UD 31 nostrzyk żółty (lekarski) Melilotus officinalis (L.) Pall. Z UW 32 ogórecznik lekarski Borago officinalis L. Z UR 33 prawoślaz lekarski Althaea officinalis L. Z UW 34 różeniec górski Rhodiola rosea L. Z UW 35 ruta zwyczajna Ruta graveolens L. Z UW 36 rumian rzymski (szlachetny) Anthemis nobilis L. Z UW 37 rumianek pospolity Chamomilla recutita (L.) Rauch. Z UR 38 rutwica lekarska Galega officinalis L. Z UW 39 rzewień dłoniasty Rheum palmatum L. Z UW 40 serdecznik pospolity Leonurus cardiaca L. Z UW 41 szałwia lekarska Salvia officinalis L. Z UW 42 szanta zwyczajna Marrubium vulgare L. Z UW 43 ślaz dziki Malva sylvestris L. Z UW 44 tymianek właściwy Thymus vulgaris L. Z UW 45 wiesiołek dwuletni Oenothera biennis L. Z UR 46 wiesiołek dwuletni Oenothera biennis L. Z UD 47 wiesiołek dziwny Oenothera paradoxa Hudziok Z UR 48 wiesiołek dziwny Oenothera paradoxa Hudziok Z UD 49 żeń-szeń prawdziwy Panax ginseng C.A. Mey Z UW

c) część VII otrzymuje brzmienie:

VII. Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych oraz Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi 1 brukiew pastewna Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb. P UR 2 burak pastewny Beta vulgaris ssp. vulgariscon var. crassa var. crassa Alef. P UR 3 dynia pastewna Cucurbita pepo convar. Pepo P UR 4 esparceta siewna Onobrychis vicifolia Scop. P UW 5 groch siewny (w tym z rośliną podporową), w tym peluszka (w tym z rośliną podporową) Pisum sativum L. (partim) Pisum arvense L. P UR 6 jęczmień jary Hordeum vulgare L. P UR 7 jęczmień ozimy Hordeum vulgare L. P UR 8 kapusta pastewna Brassica oleracea convar. acephala (DC.) Alef. P UR 9 komonica zwyczajna Lotus corniculatus L. P UW 10 koniczyna biała Trifolium repens L. P UW 11 koniczyna białoróżowa Trifolium hybridum L. P UW 12 koniczyna czerwona Trifolium pratense L. P UW 13 koniczyna krwistoczerwona Trifolium incarnatum L. P UR 14 koniczyna perska Trifolium resupinatum L. P UR 15 kukurydza na kiszonkę Zea mays L. P UR 16 kukurydza na ziarno Zea mays L. P UR 17 lędźwian Lathyrus L. P UR 18 lucerna chmielowa (nerkowata) Medicago lupulina L. P UW 19 lucerna mieszańcowa Medicago x varia T. Martyn P UW 20 lucerna sierpowata Medicago falcata L. P UW 21 lucerna siewna Medicago sativa (L.) Crantz P UW 22 łąka przemienna** - P UW 23 marchew pastewna Daucus carota L. P UR 24 mieszanka jednoroczna traw - P UR 25 mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymi - P UR 26 mieszanka strączkowo-zbożowa - P UR 27 mieszanka strączkowo-gorczycowa - P UR 28 mieszanka strączkowa - P UR 29 mieszanka strączkowo-słonecznikowa - P UR