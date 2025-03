§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 493 i 1926 oraz z 2024 r. poz. 378 i 1011) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1:

a) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) biologicznej uprawy,”,

b) w lit. f dodaje się przecinek i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany”;



2) w § 2:



a) w ust. 1 i 2 wyrazy „lit. a-d oraz f” zastępuje się wyrazami „lit. a, b, f oraz g”,



b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, f oraz g, są przyznawane do łącznej powierzchni gruntów nie większej niż 300 ha, przy czym do tej powierzchni:

1) nie wlicza się powierzchni gruntów ornych, o których mowa w § 15b ust. 2 pkt 2, na której jest realizowany dodatkowo jeden z ekoschematów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub d;

2) wlicza się powierzchnię gruntów ustaloną w wyniku przeliczenia liczby punktów za realizację praktyk w ramach tej płatności - w przypadku płatności, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b.

4. W przypadku gdy o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, f oraz g, ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tych płatności danej spółdzielni maksymalny limit 300 ha określony w ust. 3 ustala się, na wniosek tej spółdzielni, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków tej spółdzielni, jeżeli ta spółdzielnia poddała się badaniu lustracyjnemu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593), w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tych płatności.”;

3) w § 4:

a) w ust. 2:

- w pkt 8 liczbę „4” zastępuje się liczbą „3”,

- w pkt 9 liczbę „2” zastępuje się liczbą „1”,

b) w ust. 3 po wyrazie „gospodarstwie” dodaje się wyrazy „nie większej niż 300 ha”;

4) w § 7 w ust. 1 w pkt 1 w lit. ba po wyrazach „wyłączonych z produkcji” dodaje się wyrazy „ , jeżeli praktyka ta została zrealizowana przed dniem 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności”;

5) w § 11 w ust. 1 po wyrazie „trawy” dodaje się wyraz „wieloletnie”;

6) § 13 i § 14 otrzymują brzmienie:

„§ 13. 1. Płatności do integrowanej produkcji roślin są przyznawane, jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadzą uprawy roślin w ramach następujących grup upraw: sadowniczych, jagodowych, rolniczych lub warzywnych zgodnie z metodykami integrowanej produkcji tych roślin zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

2. Wykaz roślin należących do poszczególnych grup upraw, w odniesieniu do których zatwierdzono metodyki integrowanej produkcji roślin, jest określony w załączniku nr 5a do rozporządzenia.

§ 14. 1. Płatności do biologicznej uprawy są przyznawane w ramach następujących wariantów:

1) wariant 1. Mikrobiologiczne środki ochrony roślin;

2) wariant 2. Nawozowe produkty mikrobiologiczne.

2. Płatności do biologicznej uprawy są przyznawane:

1) do powierzchni:

a) upraw trwałych lub

b) gruntów ornych, lub

c) zadrzewionej w systemie rolno-leśnym, jeżeli w ramach tego systemu są uprawiane tylko drzewa owocowe na trwałych użytkach zielonych;

2) jeżeli rolnik:

a) prowadzi na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej rejestr zabiegów agrotechnicznych, który zawiera:

- numer działki ewidencyjnej, oznaczenie działki rolnej, powierzchnię i rodzaj uprawy, datę i rodzaj wykonanych zabiegów agrotechnicznych,

- nazwę środka ochrony roślin i zastosowaną ilość środka ochrony roślin - w przypadku wariantu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

- nazwę nawozowego produktu mikrobiologicznego i zastosowaną ilość nawozowego produktu mikrobiologicznego - w przypadku wariantu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

- inne informacje niezbędne do potwierdzenia wykonania czynności, o których mowa w tiret pierwszym-trzecim, lub

b) posiada dokumenty w postaci papierowej lub elektronicznej zawierające informacje określone w lit. a;

3) jeżeli rolnik złoży za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo złoży kierownikowi biura powiatowego Agencji:

a) imienny dokument potwierdzający zakup albo inny imienny dokument potwierdzający nabycie:

- środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy, lub

- nawozowego produktu mikrobiologicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu nie wcześniej niż w dniu 15 lipca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności

- w których podano informację, jaki środek ochrony roślin lub nawozowy produkt mikrobiologiczny zostały nabyte, oraz ilość nabytego środka lub nabytego produktu,

b) rejestr zabiegów agrotechnicznych lub dokumenty, o których mowa w pkt 2.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. a, rolnik składa w terminie do dnia 15 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

4. Warunek, o którym mowa w art. 34 ust. 1a ustawy, uznaje się za spełniony, jeżeli nawozowy produkt mikrobiologiczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu został zastosowany zgodnie z instrukcją stosowania tego produktu.

5. W przypadku niezłożenia przez rolnika dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, lub rejestru zabiegów agrotechnicznych lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

6. Jeżeli rolnik mimo wezwania, o którym mowa w ust. 5, nie uzupełnił brakujących dokumentów przed upływem terminu określonego w ust. 3, kierownik biura powiatowego Agencji odmawia przyznania płatności do biologicznej uprawy w ramach wariantu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.”;

7) w § 15 w ust. 1 w pkt 2:

a) w lit. a uchyla się tiret czwarte,

b) w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”,

c) dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) występują torfowiska lub obszary podmokłe objęte normą GAEC 2, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115.”;

8) w § 15a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do powierzchni gruntów, do których przysługuje płatność do gruntów wyłączonych z produkcji, zalicza się grunty, na których znajdują się nowo utworzone elementy krajobrazu obejmujące co najmniej jeden z następujących elementów:

1) żywopłoty lub pasy gruntów zadrzewionych, które nie stanowią części lasu, przy czym do płatności kwalifikuje się nie więcej niż 10 m szerokości danego żywopłotu lub danego pasa;

2) zadrzewienia liniowe, które nie stanowią części lasu;

3) pojedyncze drzewa - nie więcej niż 150 sztuk na hektar;

4) zagajniki śródpolne, które nie stanowią części lasu, obejmujące drzewa lub krzewy, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha;

5) rowy, w tym otwarte cieki wodne służące do nawadniania lub odwadniania, z wyłączeniem rowów wykonanych z betonu, przy czym do płatności kwalifikuje się nie więcej niż 10 m szerokości danego rowu;

6) oczka wodne inne niż zbiorniki z betonu lub tworzywa sztucznego o maksymalnej powierzchni wynoszącej 1 ha, przy czym do płatności kwalifikuje się nie więcej niż 0,5 ha danego oczka; w przypadku gdy oczko wodne jest otoczone roślinnością nadbrzeżną, do powierzchni oczka wodnego wlicza się obszar z tą roślinnością;

7) miedze śródpolne lub strefy buforowe o szerokości nie mniejszej niż 1 m, przy czym do płatności kwalifikuje się nie więcej niż 20 m szerokości danej miedzy lub danej strefy.”;

9) po § 15a dodaje się § 15b w brzmieniu:

„§ 15b. 1. Płatności do materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany są przyznawane do powierzchni gruntów ornych, na których rolnik w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, a w przypadku upraw ozimych - w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności, zastosował materiał siewny kategorii elitarny lub materiał siewny kategorii kwalifikowany zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 2565).

2. Płatności do materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany są przyznawane, jeżeli rolnik:

1) na co najmniej 25 % powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie zastosował materiał siewny kategorii elitarny lub materiał siewny kategorii kwalifikowany:

a) zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków wymienionych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, w ilości nie mniejszej niż określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1799 oraz z 2022 r. poz. 999) lub

b) kukurydzy, rzepaku, buraków cukrowych lub buraków pastewnych i potwierdzi to przez złożenie oświadczenia za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności;

2) na powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności do materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany, a w przypadku upraw ozimych - w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności, zastosował materiał siewny kategorii elitarny lub materiał siewny kategorii kwalifikowany zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków wymienionych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, w ilości nie mniejszej niż określona w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 lit. a, oraz realizuje jeden z ekoschematów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub d, lub wysieje międzyplon ozimy lub ścierniskowy;

3) złoży za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności:

a) imienny dokument potwierdzający zakup materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków, o którym mowa w art. 40c ust. 3 pkt 3 lit. a, b albo c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1502), którego dokonał nie wcześniej niż w dniu 15 lipca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, lub

b) dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków, o którym mowa w art. 40c ust. 3 pkt 2 lit. a lub b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, potwierdzający wydanie z magazynu tego materiału nie wcześniej niż w dniu 15 lipca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;

4) w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności do materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany, nie złożył wniosku o przyznanie pomocy de minimis w rolnictwie z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany, lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny, lub ekologicznego materiału siewnego kategorii kwalifikowany.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, zawierają:

1) datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków;

2) nazwę gatunku i odmiany materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków;

3) kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków;

4) numer partii materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer w ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym kategorii elitarny lub materiałem siewnym kategorii kwalifikowany albo numer w ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym.

4. W przypadku gdy łączna powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie w roku, w którym rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności do materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany, przekracza 300 ha, wielkość powierzchni, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się dla powierzchni gruntów ornych wynoszącej 300 ha.

5. W przypadku niezłożenia przez rolnika dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

6. Jeżeli rolnik mimo wezwania, o którym mowa w ust. 5, nie uzupełnił brakujących dokumentów przed upływem terminu określonego w ust. 5, kierownik biura powiatowego Agencji odmawia przyznania płatności do materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany.

7. Płatności do materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany nie są przyznawane do powierzchni uprawy przeznaczonej na przedplon lub poplon.”;

10) w § 16:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „może być przyznanych kilka płatności w ramach ekoschematów” zastępuje się wyrazami „mogą być przyznane płatności w ramach nie więcej niż dwóch ekoschematów lub praktyk, lub wariantów”,

b) w pkt 1:

- w lit. b wyrazy „ochrony upraw” zastępuje się wyrazem „uprawy”,

- w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”,

- dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany;”,

c) w pkt 2 wyrazy „ochrony upraw” zastępuje się wyrazem „uprawy”,

d) w pkt 11:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) biologicznej uprawy, z wyłączeniem wariantu, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2, lub”,

- w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”,

- dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany;”,

e) w pkt 12:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ochrony upraw” zastępuje się wyrazem „uprawy”,

- w lit. b po wyrazie „roślin” dodaje się wyrazy „ , z wyłączeniem wariantu, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2”,

f) w pkt 13:

- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) biologicznej uprawy, lub”,

- dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany;”,

g) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany i płatności do:

a) obszarów z roślinami miododajnymi lub

b) integrowanej produkcji roślin, lub

c) gruntów wyłączonych z produkcji.”;

11) w § 17 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do tej samej powierzchni, w tym samym roku, mogą być przyznane płatności w ramach nie więcej niż dwóch ekoschematów lub praktyk, lub wariantów i płatność za realizację zobowiązania ekologicznego, z wyłączeniem powierzchni, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności do:”,

b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy na tej powierzchni jest realizowane zobowiązanie ekologiczne, w ramach którego rośliny są wykorzystane w danym roku jako nawóz zielony w ramach pakietów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy dotyczących płatności ekologicznych, lub”;

12) w § 18 w ust. 2:

a) w pkt 2-5 uchyla się lit. a,

b) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) na tej powierzchni realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach pakietów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 4 lub 5 rozporządzenia RŚK PROW, albo”,

c) w pkt 7 w lit. a skreśla się wyrazy „lub 6”,

d) w pkt 8 i 9 uchyla się lit. a,

e) w pkt 10:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ochrony upraw” zastępuje się wyrazem „uprawy”,

- w lit. a skreśla się wyrazy „lub wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a tego rozporządzenia, lub pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia,”,

- po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) w ramach wariantu, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2, i w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy:

- ubiega się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tej powierzchni albo

- realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na tej powierzchni, albo”,

- w lit. b w tiret drugim średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „albo”,

- dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) w ramach wariantu, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2, i w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy, w ramach wariantu Ogródki bioróżnorodności:

- ubiega się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tej powierzchni albo

- realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na tej powierzchni;”,

f) uchyla się pkt 12,

g) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany, jeżeli rolnik:

a) w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 ustawy:

- ubiega się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tej powierzchni albo

- realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na tej powierzchni,

b) na tej powierzchni realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RŚK PROW.”;

13) w § 19 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku płatności, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. g, wniosek o przyznanie płatności oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, zawiera informacje o:

1) numerach działek ewidencyjnych, na których został zastosowany materiał siewny kategorii elitarny lub materiał siewny kategorii kwalifikowany zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków;

2) roślinie i jej odmianie, w odniesieniu do której zastosowano materiał siewny kategorii elitarny lub materiał siewny kategorii kwalifikowany zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków;

3) ilości zastosowanego materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków wyrażonej w kilogramach na hektar lub jednostkach siewnych na hektar;

4) numerach faktur lub numerach dokumentów wydania z magazynu potwierdzających zakup lub wydanie materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany zbóż, roślin strączkowych lub ziemniaków;

5) wysianiu międzyplonu ozimego lub ścierniskowego.”;

14) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. W przypadku gdy o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, f oraz g, ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników:

1) wniosek o przyznanie tych płatności zawiera oświadczenie danej spółdzielni, że ubiega się o przyznanie tych płatności jako spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników i wnosi o przyznanie tych płatności z uwzględnieniem liczby członków danej spółdzielni;

2) do wniosku o przyznanie tych płatności dana spółdzielnia dołącza oświadczenie:

a) o liczbie członków spółdzielni na dzień składania wniosku o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, f oraz g, którzy mają zostać uwzględnieni przy przyznawaniu tych płatności,

b) podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, o poddaniu się spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie się przez daną spółdzielnię temu badaniu albo oświadczenie spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników o poddaniu się temu badaniu.”;

15) w § 29 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „lit. a-d oraz f” zastępuje się wyrazami „lit. a, b, f oraz g”;

16) w § 30 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) kwota płatności w ramach ekoschematów pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1-7 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 57a ust. 1 ustawy.”;

17) po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

„§ 30a. W przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 7 ustawy, podstawą do obliczenia kwoty wypłaconej pomocy, o której mowa w tym przepisie, jest kwota płatności w ramach ekoschematów wypłaconych za rok, którego dotyczy dane uchybienie.”;

18) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w części I:

a) w wierszach 1 i 12 w kolumnie trzeciej wyrazy „Obszar objęty płatnością, o której mowa w § 3” zastępuje się wyrazami „Obszar objęty płatnością, o której mowa w § 3, oraz wariantem, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2”,

b) w wierszach 2-5, 7-10, 13, 14 i 16 w kolumnie trzeciej wyrazy „Obszar objęty płatnością, o której mowa w § 13, oraz praktyką, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3” zastępuje się wyrazami „Obszar objęty płatnością, o której mowa w § 13, praktyką, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, oraz wariantem, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2”;

19) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dla poszczególnych płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, f oraz g rozporządzenia”,

b) uchyla się część III,

c) w części V w pkt 2 po wyrazie „roślin” dodaje się wyrazy „i nawozów”;

20) po załączniku nr 5 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 5a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

21) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli:

a) uchyla się część III,

b) w części V lp. 45 otrzymuje brzmienie: