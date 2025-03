Art. 1.

W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2024 r. poz. 1410 i 1572) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53a w ust. 1 wyrazy „w której spółka PEJ ma pozycję dominującą, o której mowa w” zastępuje się wyrazami „wobec której spółka PEJ jest spółką dominującą w rozumieniu”;

2) w art. 53b w ust. 1 po wyrazach „w zakresie EJ1” dodaje się wyrazy „ , o których mowa w art. 53a ust. 2,”;

3) po art. 53b dodaje się art. 53ba w brzmieniu:

„Art. 53ba. Inwestycją towarzyszącą inwestycji w zakresie EJ1 jest także inwestycja dotycząca inwestycji w zakresie EJ1, której został nadany status inwestycji towarzyszącej zgodnie z art. 52 ust. 1.”;

4) w art. 53c w pkt 6 wyrazy „ , o których mowa w art. 53a ust. 2,” zastępuje się wyrazami „przygotowującymi i realizującymi inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie EJ1”;

5) w art. 53e wyrazy „ , o których mowa w art. 53a ust. 2,” zastępuje się wyrazami „przygotowujących i realizujących inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie EJ1”;

6) w art. 53f:

a) w ust. 1 po wyrazach „Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej” dodaje się wyrazy „ , zwanego dalej „Pełnomocnikiem” ”,

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 skreśla się wyrazy „Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej”,

c) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ , o których mowa w art. 53a ust. 2,” zastępuje się wyrazami „przygotowujące i realizujące inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie EJ1”;

7) w art. 53g w ust. 3 i 4 skreśla się wyrazy „Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej”;

8) po art. 53g dodaje się art. 53h-53n w brzmieniu:

„Art. 53h. 1. Na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 lub inwestycji przygotowywanej i realizowanej przez spółkę PEJ, której został nadany status inwestycji towarzyszącej zgodnie z art. 52 ust. 1, oraz na bieżącą działalność spółki PEJ, w tym na działania mające na celu zarządzanie ryzykiem i ochronę wartości kapitałów tej spółki, spółce PEJ jest przekazywane przez Skarb Państwa wsparcie publiczne w postaci wkładu na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PEJ.

2. Pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PEJ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się przez wniesienie wkładu:

1) pieniężnego z budżetu państwa lub

2) niepieniężnego w postaci skarbowych papierów wartościowych.

3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PEJ, o którym mowa w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa.

Art. 53i. 1. Przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki PEJ, o którym mowa w art. 53h ust. 1, Pełnomocnik, biorąc pod uwagę w szczególności zasady określone w decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej dotyczącej inwestycji w zakresie EJ1 z rynkiem wewnętrznym oraz potrzeby finansowe spółki PEJ, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych ze wskazaniem planowanej wysokości tego podwyższenia.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wybiera jeden sposób lub oba sposoby wniesienia wkładu, o których mowa w art. 53h ust. 2, na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PEJ, o którym mowa w art. 53h ust. 1, i informuje ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi oraz Pełnomocnika o tym wyborze.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi przekazuje spółce PEJ wkład, o którym mowa w art. 53h ust. 2 pkt 1, w terminie uzgodnionym z Pełnomocnikiem.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje spółce PEJ wkład, o którym mowa w art. 53h ust. 2 pkt 2, w terminie 90 dni od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, wskazując uprzednio Pełnomocnikowi planowany dzień przekazania tego wkładu.

Art. 53j. Suma wartości wkładu pieniężnego z budżetu państwa i wkładu niepieniężnego w postaci skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 53h ust. 2, przekazanych spółce PEJ w danym roku na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PEJ, o którym mowa w art. 53h ust. 1, nie może być wyższa niż wartość maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na wniesienie wkładu pieniężnego określonego dla tego roku. Przy ocenianiu wartości przekazanego w danym roku spółce PEJ wkładu niepieniężnego w postaci skarbowych papierów wartościowych bierze się pod uwagę ich wartość nominalną.

Art. 53k. 1. Minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 53h ust. 2 pkt 2, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

2. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną w złotych;

4) cenę lub sposób jej ustalenia;

5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;

7) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych emisji;

8) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

3. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 53h ust. 2 pkt 2, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.

4. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 53h ust. 2 pkt 2, nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.

Art. 53l. 1. Spółka PEJ może posiadać skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w art. 53h ust. 2 pkt 2, do terminu ich wykupu lub rozporządzać nimi przed tym terminem.

2. Spółka PEJ nie może oferować skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 53h ust. 2 pkt 2, w dniach przetargów skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także w okresie dwóch dni roboczych poprzedzających te przetargi, których terminy są planowane dla danego roku w kalendarzu przetargów skarbowych papierów wartościowych oraz na bieżąco podawane w komunikatach ministra właściwego do spraw budżetu publikowanych na stronach internetowych urzędu obsługującego tego ministra.

3. Maksymalna dzienna wartość nominalna sprzedaży przez spółkę PEJ skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 53h ust. 2 pkt 2, wynosi 100 000 000 zł.

4. Dokonanie przez spółkę PEJ sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 53h ust. 2 pkt 2, o wartości wyższej niż określona w ust. 3 wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 53m. 1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa na wniesienie wkładu pieniężnego, o którym mowa w art. 53h ust. 2 pkt 1, wynosi w:

1) 2025 r. - 4 600 000 000 zł;

2) 2026 r. - 11 000 000 000 zł;

3) 2027 r. - 14 000 000 000 zł;

4) 2028 r. - 13 000 000 000 zł;

5) 2029 r. - 11 000 000 000 zł;

6) 2030 r. - 6 600 000 000 zł.

2. Pełnomocnik monitoruje wykorzystanie przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, Pełnomocnik wdraża mechanizm korygujący polegający na tym, że nie występuje on do ministra właściwego do spraw finansów publicznych ze wskazaniem planowanej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego spółki PEJ, o którym mowa w art. 53h ust. 1, przekraczającej przyjęty na dany rok budżetowy limit wydatków, o którym mowa w ust. 1.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.

Art. 53n. 1. Spółka PEJ przedstawia Pełnomocnikowi w terminie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie z wykorzystania w poprzednim roku wsparcia publicznego, o którym mowa w art. 53h ust. 1.

2. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów w terminie do dnia 31 maja każdego roku informację o wykorzystaniu w poprzednim roku przez spółkę PEJ wsparcia publicznego, o którym mowa w art. 53h ust. 1.”.