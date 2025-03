§ 5.

1. Wojewoda właściwy terytorialnie ze względu na miejsce, w którym ochotnik ma pełnić służbę, powołuje ochotnika do służby w obronie cywilnej.

2. W przypadku gdy wojewoda stwierdzi brak zdolności ochotnika do realizacji zadań w obronie cywilnej, odmawia powołania go do służby w obronie cywilnej w drodze naboru ochotniczego.