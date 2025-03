Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia

z dnia 17 marca 2025 r. (Dz. U. poz. 399)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego i poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz wysokości współczynników korygujących

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1208) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego, zwanego dalej „KOM”;

2) sposób ustalenia wysokości ryczałtu dla poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących, zwanych dalej „WOM”;

3) sposób ustalenia wysokości współczynników korygujących, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej, zwanej dalej „ustawą o KSO”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ryczałt podstawowy - ryczałt ustalany na podstawie kosztów związanych z realizacją zadań WOM określonych w art. 23 ust. 2 ustawy o KSO dla województwa o najniższej zachorowalności, według aktualnych danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów;

2) współczynnik wyrównawczy - współczynnik korygujący wysokość ryczałtu dla danego województwa względem ryczałtu podstawowego, uzależniony od zachorowalności w danym województwie według aktualnych danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów, obliczany na podstawie liczby zachorowań w danym województwie względem liczby zachorowań w województwie o najniższej zachorowalności, z uwzględnieniem udziału kosztów zwiększonego zaangażowania personelu w realizację zadań określonych w art. 23 ust. 2 ustawy o KSO, na które ma wpływ wielkość populacji.

§ 3. 1. Wysokość ryczałtu dla KOM ustala się według wzoru:









gdzie:

RKOM - oznacza wysokość ryczałtu dla KOM,

n - oznacza liczbę zawodów wykonywanych w KOM niezbędnych do realizacji zadań określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o KSO,

H i - oznacza przeciętną liczbę godzin w miesiącu przeznaczanych przez osoby wykonujące poszczególne zawody na realizację zadań określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o KSO,

S i - oznacza przeciętne wynagrodzenie w danym zawodzie w przeliczeniu na godzinę, obliczane na podstawie danych, o których mowa w art. 31lc ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.2)),

P - oznacza pozostałe koszty osobowe i nieosobowe, w tym rzeczowe, niezbędne do realizacji poszczególnych zadań, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o KSO,

ZE - oznacza przeciętny miesięczny koszt posiedzenia zespołu naukowego,

N - oznacza liczbę miesięcy w okresie rozliczeniowym.

2. Wysokość ryczałtu dla KOM ustala się z wykorzystaniem danych aktualnych na czas sporządzania obliczeń.

3. Wysokość ryczałtu dla KOM ustala się na 12-miesięczny okres rozliczeniowy, obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego okres rozliczeniowy, na podstawie obliczeń przekazanych do dnia 15 października roku poprzedzającego okres rozliczeniowy.

§ 4. 1. Wysokość ryczałtu dla poszczególnych WOM ustala się według wzoru:

RWOM = R P × W W × N

gdzie:

RWOM - oznacza wysokość ryczałtu dla poszczególnych WOM,

R P - oznacza ryczałt podstawowy,

W W - oznacza współczynnik wyrównawczy,

N - oznacza liczbę miesięcy w okresie rozliczeniowym.

2. Ryczałt podstawowy oblicza się według wzoru:













gdzie:

n - oznacza liczbę zawodów wykonywanych w WOM niezbędnych do realizacji zadań określonych w art. 23 ust. 2 ustawy o KSO,

H i - oznacza przeciętną liczbę godzin w miesiącu przeznaczanych przez osoby wykonujące poszczególne zawody na realizację zadań określonych w art. 23 ust. 2 ustawy o KSO,

S i - oznacza przeciętne wynagrodzenie w danym zawodzie w przeliczeniu na godzinę, obliczane na podstawie danych, o których mowa w art. 31lc ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

P - oznacza pozostałe koszty osobowe i nieosobowe, w tym rzeczowe, niezbędne do realizacji poszczególnych zadań, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o KSO.

3. Współczynnik wyrównawczy oblicza się według wzoru:









gdzie:

Zw - oznacza liczbę zachorowań w danym województwie według aktualnych danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów,

Zwn - oznacza liczbę zachorowań w województwie o najniższej zachorowalności według aktualnych danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów,

Zwa - oznacza udział kosztów zwiększonego zaangażowania personelu w realizację zadań wynikających ze zwiększonej zachorowalności w danym województwie względem województwa o najniższej zachorowalności.

4. Wysokość ryczałtu dla poszczególnych WOM ustala się z wykorzystaniem danych aktualnych na czas sporządzania obliczeń.

5. Wysokość ryczałtu dla poszczególnych WOM ustala się na 12-miesięczny okres rozliczeniowy, obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego okres rozliczeniowy, na podstawie obliczeń przekazanych do dnia 15 października roku poprzedzającego okres rozliczeniowy.

§ 5. 1. Wysokość współczynników korygujących, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o KSO, ustala się według wzoru:3)













gdzie

gdzie:

𝑊 𝑘 - oznacza współczynnik korygujący, który stanowią współczynniki korygujące: uniwersalny, narządowy, wielonarządowy znormalizowane względem PLN𝑆 𝑘 , zeskalowane przez ?? oraz powiększone o 1,

𝑊 𝐾𝑈 - oznacza współczynnik korygujący uniwersalny ,

𝑊 𝐾𝑁 - oznacza współczynnik korygujący narządowy ,

𝑊 𝐾𝑅 - oznacza współczynnik korygujący regulujący wielonarządowość ??? ,

?? - oznacza współczynnik skalujący wpływ poszczególnych współczynników korygujących znormalizowanych względem PLN𝑆 𝑘 ,

PLN𝑆 𝑘 - oznacza łączną wartość współczynników zakresów świadczeń onkologicznych,

max (𝑊 𝑘 ) - oznacza ustalone indywidualnie maksimum wartości współczynnika 𝑊 𝑘 ,

- oznacza współczynnik uniwersalny, który odnosi się do procesu diagnostyki i leczenia i jest niezależny od rodzaju nowotworu,

- oznacza wagę współczynnika uniwersalnego,

- oznacza współczynnik narządowy, który odnosi się do procesu diagnostyki i leczenia wszystkich rodzajów nowotworów leczonych u danego świadczeniodawcy, dla których określono wskaźniki konkretnych narządów,

- oznacza wagę współczynnika narządowego,

- oznacza współczynnik regulujący wielonarządowość,

- oznacza maksymalną wartość współczynnika regulującego wielonarządowość.

2. Współczynnik uniwersalny oblicza się według wzoru:













gdzie

gdzie:

- oznacza i-ty zeskalowany wskaźnik uniwersalny, mierzący jakość procesu diagnostyki i leczenia niezależnie od rodzaju nowotworu,

𝑁^ - oznacza liczbę wskaźników uniwersalnych,

𝑊^ 𝑝𝑟ó𝑔 - oznacza wartość progową wskaźnika uniwersalnego,

PLN𝑆 𝑊 ^ - oznacza wartość współczynników zakresów świadczeń onkologicznych współczynnika uniwersalnego.

3. Współczynnik narządowy oblicza się według wzoru:













gdzie:

gdzie:





gdzie:

𝑁Ż - oznacza liczbę ocenianych narządów,

𝑛Ż - oznacza liczbę ocenianych wskaźników w ramach danego narządu,

- oznacza mały współczynnik narządowy numer 1, który odnosi się do łącznego ważonego liczbą pacjentów efektu danych procesów diagnostyki i leczenia konkretnych narządów (spośród 𝑁Ż narządów),

- oznacza mały współczynnik narządowy numer 2, który odnosi się do łącznej ważonej liczbą pacjentów liczby ocenianych wskaźników konkretnych narządów (spośród 𝑁Ż narządów),

- oznacza i-tą oraz k-tą liczbę pacjentów, dla których zrealizowano świadczenia onkologiczne w ramach danego narządu,

- oznacza j-ty zeskalowany wskaźnik narządowy, mierzący jakość procesu diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach danego i-tego narządu,

- oznacza k-tą liczbę ocenianych wskaźników w ramach danego narządu,

- oznacza wartość progową wskaźnika narządowego,

- oznacza wartość współczynników zakresów świadczeń onkologicznych współczynnika narządowego.

4. Współczynnik regulujący wielonarządowość oblicza się według wzoru:









gdzie

gdzie:

- oznacza współczynnik regulujący wielonarządowość,

- oznacza współczynnik uzależniony od klasyfikacji do odpowiedniej grupy I, II, III,

- oznacza wartość współczynników zakresów świadczeń onkologicznych współczynnika regulującego wielonarządowość,

grupa I, grupa II, grupa III - oznacza grupy świadczeniodawców w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej.

5. Zeskalowany wskaźnik uniwersalny oraz narządowy oblicza się według wzoru:









gdzie

gdzie:

𝑈′ 𝑖 - oznacza zeskalowaną wartość i-tego wskaźnika,

𝑈 𝑖 - oznacza bazową wartość i-tego wskaźnika,

max (𝑈 𝑖 ) - oznacza ustalone indywidualnie maksimum wartości współczynnika 𝑈 𝑖 ,

min (𝑈 𝑖 ) - oznacza ustalone indywidualnie minimum wartości współczynnika 𝑈 𝑖 .

6.4) Aktualizacji współczynników korygujących, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o KSO, dokonuje się co 2 lata. Współczynniki korygujące w zaktualizowanej wysokości obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po ich aktualizacji.

7.4) Ustalenie wysokości współczynników korygujących, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o KSO, odbywa się z wykorzystaniem danych aktualnych na czas sporządzania obliczeń.

§ 6. 1.5) Współczynniki korygujące, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o KSO, obliczone po raz pierwszy w terminie, o którym mowa w art. 56 ust. 5 ustawy o KSO, obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ich obliczenia.

2.4) Limit maksymalnej wartości współczynnika korygującego WK, o którym mowa w § 5 ust. 1, stanowiącego wysokość współczynników korygujących, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o KSO, wynosi:

1) 1,15 - przy pierwszym obliczeniu współczynników korygujących;

2) 1,17 - przy drugim obliczeniu współczynników korygujących;

3) 1,19 - przy trzecim obliczeniu współczynników korygujących;

4) 1,21 - przy czwartym obliczeniu współczynników korygujących;

5) 1,23 - przy piątym obliczeniu współczynników korygujących;

6) 1,25 - przy szóstym i kolejnych obliczeniach współczynników korygujących.

§ 7. 1. Do dnia 5 stycznia 2024 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ustali wysokość ryczałtu dla KOM:

1) na okres rozliczeniowy od dnia 20 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

- na podstawie obliczeń przekazanych przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do dnia 29 grudnia 2023 r.

2.6) Wysokość ryczałtu dla poszczególnych WOM na okres rozliczeniowy liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie wykazu WOM, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy o KSO, do dnia 31 grudnia 2025 r., Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ustali w terminie do 75 dni od dnia publikacji wykazu WOM, na podstawie obliczeń przekazanych przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w terminie do 45 dni od dnia publikacji wykazu WOM.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia7).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 858, 1222, 1593, 1615 i 1915 oraz z 2025 r. poz. 129 i 304.

3) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego i poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz wysokości współczynników korygujących (Dz. U. poz. 717), które weszło w życie z dniem 14 maja 2024 r.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 grudnia 2023 r.