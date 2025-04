Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 3 kwietnia 2025 r. (Dz. U. poz. 456)

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ UKRAIŃSKIEGO LUB ROSYJSKIEGO W STOPNIU UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE POROZUMIEWANIE SIĘ

1. Dyplom ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie filologii, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, etnolingwistyki lub innych studiów w zakresie danego języka obcego, jeżeli w toku studiów liczba godzin praktycznej nauki danego języka obcego, potwierdzona suplementem do dyplomu lub zaświadczeniem, wynosiła co najmniej 500 - w odniesieniu do tego języka obcego.

2. Dyplom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z zaświadczeniem lub certyfikatem potwierdzającymi znajomość danego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym.

3. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

4. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:

a) Ministerstwie Spraw Zagranicznych - na poziomie B2,

b) ministerstwie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki lub w zniesionych ministerstwach: Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej,

c) Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 2222 (B2) według STANAG 6001.

5. Certyfikat potwierdzający znajomość danego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w wyniku przeprowadzonego lingwistycznego postępowania sprawdzającego.

6. Certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego - na poziomie B2.

7. Dyplom ukończenia za granicą studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie danego języka obcego oraz informacja, że praca dyplomowa została napisana i obroniona w zakresie danego języka obcego - w odniesieniu do głównego języka wykładowego studiów.

8. Dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego.

9. Świadectwo ukończenia za granicą szkoły z danym językiem obcym wykładowym.

10. Dyplom, zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 w skali globalnej biegłości językowej według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ) - Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR).