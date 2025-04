Art. 2.

1. Członkowie Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, o której mowa w art. 3a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, zwanej dalej „Komisją”, powołani na podstawie art. 3b ust. 3 tej ustawy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pełnią swoje funkcje do dnia wygaśnięcia kadencji tej Komisji.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw rolnictwa o powołanie w skład Komisji 6 lekarzy weterynarii wyróżniających się wiedzą lub umiejętnościami w obszarach weterynarii, posiadających tytuł specjalisty co najmniej w jednym z tych obszarów weterynarii lub posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, tak aby skład tej Komisji odpowiadał liczbie jej członków określonej w art. 3b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Członkowie Komisji powołani zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, pełnią swoje funkcje do dnia wygaśnięcia kadencji tej Komisji.