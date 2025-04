§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. z 2020 r. poz. 1956) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) związanych z kształceniem, obejmujące inwestycje, o których mowa w art. 373 ust. 1 ustawy, składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane, a w przypadku wniosków składanych do Ministra Obrony Narodowej oraz do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w terminie do dnia 15 lutego roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane;

2) związanych z działalnością naukową, obejmujące inwestycje, o których mowa w art. 373 ust. 3 ustawy, składa się w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane;”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 2;

2) w § 4 uchyla się ust. 2;



3) w § 5:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 3,

- w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) uzasadnienie konieczności złożenia wniosku w tym trybie.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, uwierzytelnia się podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 376a ustawy, albo w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra nadzorującego na jego stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.”;

5) w § 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu, o którym mowa w § 6, do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.”;

6) w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku inwestycji związanych z kształceniem:

a) wskaźnik płynności będący relacją aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy, ujmowanych w aktywach, do zobowiązań krótkoterminowych ujmowanych w pasywach, wynikających z bilansu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863),

b) przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji;”;

7) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny wniosków dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową dokonuje zespół doradczy powołany przez ministra na podstawie art. 341 ustawy, zwany dalej „zespołem”.”;

8) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) § 3 ust. 1:

a) pkt 1 i 3 - w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku ich złożenia,

b) pkt 2 - w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku ich złożenia,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o przyznaniu środków finansowych na realizację inwestycji podmiot, któremu środki te zostały przyznane, składa:

1) w systemie, o którym mowa w § 6, umowę dotacyjną podpisaną przez uprawnione osoby oraz harmonogram płatności, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) w urzędzie obsługującym Ministra Obrony Narodowej 3 egzemplarze umowy dotacyjnej podpisanej przez uprawnione osoby oraz harmonogram płatności - w przypadku środków finansowych na realizację inwestycji przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej.”;

9) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.”;

10) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli inwestycja budowlana jest realizowana etapami, finansowanie kolejnego etapu może zostać rozpoczęte po dokonaniu przez ministra albo ministra nadzorującego pozytywnej oceny dotychczasowego przebiegu realizacji inwestycji i wykorzystania jej efektów rzeczowych osiągniętych przez podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację tej inwestycji, w wyniku zakończenia jej poprzednich etapów.”;

11) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację inwestycji, stwierdzi, że powinna ona zostać czasowo wstrzymana, może złożyć do ministra albo ministra nadzorującego wniosek w tej sprawie.”;

12) uchyla się § 16;

13) w § 19 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku złożenia raportu niespełniającego tych wymagań minister albo minister nadzorujący wzywa podmiot, któremu środki finansowe na realizację inwestycji zostały przyznane, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje nieprzyjęcie raportu.”;

14) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Oceny raportów dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową dokonuje zespół w terminie 90 dni od dnia przekazania raportu do oceny.”.