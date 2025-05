§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1139) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części „1. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P” w tabeli uchyla się lp. 7,

b) w części „2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P” w tabeli:

- lp. 76 otrzymuje brzmienie:

76 α-PHiP α-pirolidynoizoheksanofenon, α-PiHP 1-fenylo-4-metylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan- -1-on

- dodaje się lp. 79-82 w brzmieniu:

79 3-CMC 3-chlorometkatynon, klofedron 1-(3-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan- -1-on 80 DIPENTYLON N,N-dimetylopentylon 1-(1,3-benzodioksol-5-ilo)-2-(dimetyloamino)pentan-1-on 81 2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina 2-(2-fluorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan-1-on 82 LISDEKSAMFETAMINA

(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylopropan- -2-ylo]heksanamid

c) w części „4. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P” w tabeli dodaje się lp. 80 w brzmieniu:

80 BROMAZOLAM

8-bromo-6-fenylo-1-metylo-4H-[1,2,4]tria-zolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części „1. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N” w tabeli:

a) lp. 115 otrzymuje brzmienie:

115 LEWOMETORFAN*)

(-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan





b) lp. 117 otrzymuje brzmienie:

117 LEWORFANOL*)

(-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan

c) dodaje się lp. 211 w brzmieniu:

211 BUTONITAZEN

N,N-dietylo-2-[(4-butoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1H-benzimidazolo-1-etanoamin





d) na końcu tabeli dodaje się wiersz w brzmieniu:

*) Z wyłączeniem substancji dekstrometorfan ((+)-3-metoksy-17-metylomorfinan) i dekstrorfan ((+)-3-hydroksy-17-metylomorfinan)





3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części „1. Wykaz nowych substancji psychoaktywnych z określeniem ich nazw i oznaczeń chemicznych” w tabeli:

- uchyla się lp. 45,

- dodaje się lp. 59-66 w brzmieniu:

59 Δ9-THCP Δ9-tetrahydrokannabiforol (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-tri-metylo-3-heptylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol 60 HHCP heksahydrokannabiforol 6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo- -3-heptylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol 61 GIDAZEPAM

2-(7-bromo-2-okso-5-fenylo-2,3-dihydro- -1H-benzo[e][1,4]diazepin-1-ylo)acetohydra-zyd 62 MDMB-5Br-INACA

(2S)-2-[(5-bromo-1H-indazolo-3-karbo-nylo)amino]-3,3-dimetylobutanian metylu 63 ADB-INACA

N-[1-(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopro-pylo]-1H-indazolo-3-karboksyamid 64 ADB-5Br-INACA

N-[1-(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopro-pylo]-5-bromo-1H-indazolo-3-karboksyamid 65 KWAS IBOTENOWY

kwas α-amino-3-hydroksy-5-izoksazolooc-towy 66 MUSCYMOL

5-(aminometylo)-3-hydroksyizoksazol

b) w części „4. Syntetyczne kannabinoidy (kannabinomimetyki) - grupa III-NPS”:

- w punkcie 4.1:

- - w zdaniu pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „1H-indol-2-on-1,3-diyl.”,

- - w tabeli dodaje się lit. q w brzmieniu:

q) 1H-indol-2-on-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)





- w punkcie 4.2:

- - lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) grupa karbonylowa, azakarbonylowa lub metylenokarbonylowa (łączenie do struktury podstawowej następuje poprzez atom węgla grupy CH2),”,

- - w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) grupa karbonylohydrazonu (łączenie do struktury podstawowej następuje poprzez atom azotu grupy hydrazonu połączony podwójnym wiązaniem z pozycją 3 grupy podstawowej).”,

c) w części „5. Pochodne fentanylu - grupa IV-NPS” w punkcie 5.1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) podstawnikiem R2 i R3 może być atom wodoru lub grupa alkilowa (do C6) lub hydroksylowa.”,

d) dodaje się część 9 w brzmieniu:

„9. Pochodne benzimidazolu - grupa VIII-NPS

Każdy związek pochodzący od benzimidazolu zawierający w swojej budowie strukturę podstawową o maksymalnej masie cząsteczkowej 500 u, w której w pozycjach Rn, R1, R2, R3 i R4 mogą być podstawione atomy lub grupy atomów, zgodnie z opisem w pkt 1-3, oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe.

STRUKTURA PODSTAWOWA

W strukturze podstawowej:

1) podstawnikami R1 i R2 zlokalizowanymi przy atomie azotu mogą być atom wodoru lub grupa alkilowa (zawierająca do 3 atomów węgla, tj. do C3), przy czym podstawniki te mogą tworzyć układ cykliczny, w którym atom azotu jest zawarty w strukturze pierścienia pirolidynylowego, piperydynylowego, morfolinylowego;

2) podstawnikami R3 i R4 mogą być atomy: wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupy: alkilowa (do C3), nitrowa, trifluorometylowa, metoksylowa, trifluorometoksylowa, cyjanowa;

3) podstawnikiem Rn zlokalizowanym w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) pierścienia fenylowego mogą być atomy: wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupy: alkilowa (do C6), alkoksylowa (do C5), trifluorome-toksylowa, acetoksylowa, alkilosulfanylowa (do C5), trifluorometylowa, hydroksylowa, cyjanowa.”.