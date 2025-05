Art. 1.

W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 98 i 1907) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym Agencji:

a) na podstawie umowy użyczenia lub decyzji właściwego ministra,

b) w celu zbycia albo nieodpłatnego przekazania tego mienia siłom zbrojnym państw obcych;”;

2) w art. 6 w ust. 1 w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) przeznaczonych do zbycia albo nieodpłatnego przekazania siłom zbrojnym państw obcych mienia ruchomego Skarbu Państwa lub produktów podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 206 z 11.06.2021, str. 1, z późn. zm.1)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/821”, i uzbrojenia, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.”;

3) w art. 7 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych;”;

4) po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu:

„Art. 7b. 1. Do zadań własnych Agencji należy organizowanie wspólnie z jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi jako podmiotami współdziałającymi przedsięwzięć związanych z promocją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pokazów lotniczych.

2. W celu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, Agencja może zawierać stosowne porozumienia, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491, 1761 i 1940) i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, podmiotami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, 1871 i 1897) oraz z podmiotami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236, 1222 i 1871 oraz z 2025 r. poz. 222). Realizacja tych porozumień będzie odbywała się ze środków własnych podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciach, o których mowa w ust. 1.”;

5) w art. 43 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przeznaczone do nieodpłatnego przekazania siłom zbrojnym państw obcych mienie ruchome Skarbu Państwa lub produkty podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2021/821, i uzbrojenie, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, są przekazywane Agencji przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”;

6) w art. 47 w ust. 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) właściwe organy odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki mieniem będącym w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, z wyjątkiem pkt 3;”,

b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Agencja w porozumieniu z właściwymi jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanymi w przypadku przeznaczonych do przekazania siłom zbrojnym państw obcych mienia ruchomego Skarbu Państwa lub produktów podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2021/821, i uzbrojenia, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.”;

7) w art. 54 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Gospodarowanie przez Agencję mieniem Skarbu Państwa, z wyłączeniem kompleksów magazynowych oraz mienia, o którym mowa w art. 43 ust. 3, odbywa się zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki i polega w szczególności na:”;

8) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu:

„Art. 56a. Minister Obrony Narodowej, na podstawie uchwały Rady Ministrów, może, za pośrednictwem Agencji, zbyć lub nieodpłatnie przekazać siłom zbrojnym państw obcych wskazane w tej uchwale mienie ruchome Skarbu Państwa lub produkty podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2021/821, i uzbrojenie, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.”;

9) w art. 57:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja może, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej albo decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zbyć lub nieodpłatnie przekazać mienie ruchome Skarbu Państwa lub produkty podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2021/821, i uzbrojenie, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, będące we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, które nie są wykorzystywane do realizacji ich zadań.”,

b) uchyla się ust. 2;

10) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu:

„Art. 57a. 1. Określenie wartości przekazywanego mienia, o której mowa w art. 47 ust. 5 pkt 3, a także wartości nieodpłatnie przekazywanego mienia, wskazanego w art. 56a lub art. 57, odbywa się według wartości rynkowej z uwzględnieniem zużycia fizycznego lub ekonomicznego wynikającego z postępu techniczno-ekonomicznego.

2. W przypadku zbycia mienia na podstawie art. 56a lub art. 57, cena zbycia może obejmować w szczególności wartość zbywanego mienia, wysokość kosztów poniesionych przez Agencję, wysokość podatków oraz wysokość nakładów poniesionych na badania i rozwój zbywanego mienia.

3. Wartość przekazywanego mienia, o której mowa w ust. 1, oraz cenę zbycia, o której mowa w ust. 2, ustala Agencja w porozumieniu z właściwymi jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanymi.”.