Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 11 czerwca 2025 r. (Dz. U. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

Na podstawie art. 468 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przyznawania i wypłacania należności, o których mowa w art. 468 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą”;

2) mnożniki stawek dodatku bazowego zagranicznego przyjmowanego dla celów obliczenia należności dla członków służby zagranicznej wykonujących zadania poza granicami państwa stosowane przy obliczaniu wysokości należności, o której mowa w art. 468 ust. 3 pkt 1 ustawy;

3) mnożniki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego przyjmowane dla celów obliczenia wysokości należności, o której mowa w art. 468 ust. 4 ustawy;

4) sposób i tryb oraz zakres zwiększania mnożników, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) wysokość jednorazowego zasiłku adaptacyjnego, o którym mowa w art. 468 ust. 3 pkt 2 ustawy;

6) wysokość oraz sposób i tryb przyznawania i wypłacania dodatku wojennego, o którym mowa w art. 468 ust. 5 ustawy;

7) rodzaje, wysokość oraz tryb przyznawania i wypłacania innych należności pieniężnych, o których mowa w art. 468 ust. 6 ustawy.

§ 2. Należności pieniężne określone przepisami niniejszego rozporządzenia przyznaje się żołnierzom zawodowym:

1) wyznaczonym do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa:

a) w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych lub przy międzynarodowych strukturach wojskowych,

b) bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych,

c) w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i w stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych, podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „placówkami zagranicznymi”,

d) przy siłach zbrojnych albo przy innych strukturach obronnych państw obcych;

2) skierowanym do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa:

a) w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego - do misji pokojowych organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych,

b) do kwater głównych, dowództw lub sztabów misji organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych,

c) w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub w celu wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,

d) w składzie jednostek wojskowych, których pobyt poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, ma na celu udział w szkoleniach lub ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych albo w przedsięwzięciach reprezentacyjnych,

e) w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, w rejonie jej działania albo zapewnienia organizacji, funkcjonowania i sprawowania działalności kontrolnej tej jednostki wojskowej w rejonie jej działania.

§ 3. 1. Żołnierz zawodowy, o którym mowa w § 2 pkt 1, otrzymuje należność zagraniczną, zwaną dalej „należnością zagraniczną dla żołnierza wyznaczonego”, w miesięcznej wysokości określonej przy zastosowaniu następujących mnożników kwot bazowych dodatku zagranicznego przewidzianego dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, o których mowa w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1691 i 1840), zwanej dalej „kwotą obliczeniową”:2)

1) 6,9 - zajmujący stanowisko służbowe:

a) o stopniu etatowym nie niższym niż stopień generała brygady (kontradmirała),

b) attaché obrony,

c) doradcy do spraw obronnych w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Brukseli,

d) starszego doradcy wojskowego w placówce zagranicznej;

2) 6,5 - zajmujący stanowisko służbowe:

a) przedstawiciela wojskowego o stopniu etatowym niższym niż stopień generała brygady (kontradmirała),

b) narodowego przedstawiciela łącznikowego o stopniu etatowym niższym niż stopień generała brygady (kontradmirała),

c) szefa zespołu łącznikowego,

d) szefa zarządu,

e) zastępcy attaché obrony;

3) 6,0 - zajmujący inne niż wymienione w pkt 1 lit. b-d i w pkt 2 stanowisko służbowe przewidziane dla oficera starszego;

4) 5,4 - zajmujący stanowisko służbowe przewidziane dla oficera młodszego;

5) 5,0 - zajmujący stanowisko służbowe przewidziane dla podoficera;

6) 4,5 - zajmujący stanowisko służbowe przewidziane dla szeregowego zawodowego.

2. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę w placówce zagranicznej stawkę należności zagranicznej dla żołnierza wyznaczonego podwyższa się o 0,2 kwoty obliczeniowej.

3. Należność zagraniczną dla żołnierza wyznaczonego wypłaca się żołnierzowi zawodowemu za okres od dnia objęcia stanowiska służbowego poza granicami państwa do dnia zwolnienia z tego stanowiska.

4. W przypadku obniżenia kwoty obliczeniowej żołnierz zawodowy, który objął stanowisko służbowe poza granicami państwa, otrzymuje należność zagraniczną dla żołnierza wyznaczonego w dotychczasowej wysokości, do dnia zwolnienia z tego stanowiska.

5. Wypłaty należności zagranicznej dla żołnierza wyznaczonego dokonuje się miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który należność przysługuje.

6. Należność zagraniczna dla żołnierza wyznaczonego za jeden dzień wynosi 1/30 jej miesięcznej stawki.

7. Należność zagraniczna dla żołnierza wyznaczonego jest wypłacana w walucie kwoty obliczeniowej ustalonej dla państwa, w którym żołnierz zawodowy pełni służbę, na wskazany przez niego rachunek płatniczy w kraju lub za granicą. Na wniosek żołnierza należność zagraniczna może być wypłacana w złotych na wskazany prowadzony w kraju rachunek płatniczy.

8. W przypadku braku możliwości dokonania wypłaty na rachunek, o którym mowa w ust. 7, wypłaty należności zagranicznej dla żołnierza wyznaczonego dokonuje się na warunkach ustalonych w pisemnym porozumieniu zawartym pomiędzy żołnierzem zawodowym a płatnikiem należności zagranicznej.

9. Do przeliczania należności zagranicznej dla żołnierza wyznaczonego, na złote przyjmuje się średnie kursy walut w Narodowym Banku Polskim obowiązujące w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który należność przysługuje.

§ 4. 1. Żołnierz zawodowy skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego - do misji pokojowych organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych, otrzymuje należność zagraniczną w miesięcznej wysokości określonej przy zastosowaniu mnożnika 2,2 stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, zwanego dalej „najniższym uposażeniem”.

2. Należność zagraniczną, o której mowa w ust. 1, wypłaca się na podstawie decyzji dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach organizacji współpracy międzynarodowej.

3. Należność zagraniczną, o której mowa w ust. 1, wypłaca się za okres od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w drodze za granicę do dnia jej ponownego przekroczenia w drodze powrotnej do kraju.

4. Wypłaty należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1, dokonuje się miesięcznie z dołu do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należność przysługuje.

5. Należność zagraniczna, o której mowa w ust. 1, za jeden dzień wynosi 1/30 jej miesięcznej stawki.

6. Należność zagraniczna, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na wniosek żołnierza zawodowego w złotych na rachunek płatniczy prowadzony w kraju.

§ 5. 1. Żołnierz zawodowy skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa do kwater głównych, dowództw lub sztabów misji organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych, oraz żołnierz zawodowy skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub w celu wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom otrzymują należność zagraniczną w miesięcznej wysokości, określonej przy zastosowaniu następujących mnożników najniższego uposażenia:

1) 6,00 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała broni (admirała floty);

2) 5,50 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała dywizji (wiceadmirała);

3) 5,00 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała brygady (kontradmirała);

4) 3,80 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla pułkownika (komandora);

5) 3,50 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla podpułkownika (komandora porucznika);

6) 3,10 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla majora (komandora podporucznika);

7) 2,70 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla kapitana (kapitana marynarki);

8) 2,30 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla porucznika (porucznika marynarki);

9) 2,10 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla podporucznika (podporucznika marynarki);

10) 2,00 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki);

11) 1,95 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla starszego chorążego (starszego chorążego marynarki);

12) 1,90 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla chorążego (chorążego marynarki);

13) 1,85 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki);

14) 1,80 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla starszego sierżanta (starszego bosmana);

15) 1,75 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla sierżanta (bosmana);

16) 1,70 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla plutonowego (bosmanmata);

17) 1,65 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla starszego kaprala (starszego mata);

18) 1,60 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla kaprala (mata);

19) 1,58 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla starszego szeregowego specjalisty (starszego marynarza specjalisty);

20) 1,55 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla starszego szeregowego (starszego marynarza);

21) 1,50 - jeżeli został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego (marynarza).

2. Stopień wojskowy dla stanowiska służbowego, o którym mowa w ust. 1, określa się w rozkazie personalnym o skierowaniu żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa.

3. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub w celu wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, posiadającemu prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, ratownika medycznego oraz pielęgniarki, pełniącemu służbę w strefie działań wojennych stawkę należności zagranicznej wynikającą z ust. 1 zwiększa się o:

1) 2,5 najniższego uposażenia - w przypadku lekarza i lekarza dentysty posiadających jedną z następujących specjalizacji lekarskich lub lekarsko-dentystycznych: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, choroby wewnętrzne, epidemiologia, medycyna ratunkowa, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, psychiatria, radiologia i diagnostyka obrazowa, transfuzjologia kliniczna;

2) 1,5 najniższego uposażenia - w przypadku innego niż wymieniony w pkt 1 lekarza lub lekarza dentysty;

3) 1,25 najniższego uposażenia - w przypadku ratownika medycznego i pielęgniarki.

4. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub w celu wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, wykonującemu zadania związane z bezpośrednim udziałem w oczyszczaniu rejonu działania jednostki wojskowej z materiałów wybuchowych oraz substancji toksycznych albo zadania polegające na unieszkodliwianiu tych materiałów stawkę należności zagranicznej wynikającą z ust. 1 zwiększa się o 0,01 najniższego uposażenia za każdy dzień wykonywania tych zadań.

5. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub w celu wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, pełniącemu służbę w strefie działań wojennych i wykonującemu poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej zadania w warunkach związanych z bezpośrednim udziałem w akcjach o charakterze bojowym, akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo pełnienia służby patrolowej, ochronnej lub z udziałem w konwojach stawka należności zagranicznej wynikająca z ust. 1 może zostać zwiększona od 0,1 do 0,3 najniższego uposażenia.

6. Stawki zwiększenia należności zagranicznej przysługujące żołnierzom zawodowym, o których mowa w ust. 4 i 5, ustala w rozkazie dowódca jednostki wojskowej.

7. Żołnierzom zawodowym wykonującym zadania służbowe w rejonie działania jednostki wojskowej, w którym występują warunki zagrożenia utraty zdrowia lub życia albo trudne warunki klimatyczne lub zakwaterowania, stawki należności zagranicznych wynikające z ust. 1 zwiększa się od 0,2 do 0,7 kwoty najniższego uposażenia.

8. Stawki zwiększenia należności zagranicznych przysługujące żołnierzom zawodowym, o których mowa w ust. 7, wypłacane żołnierzom zawodowym w poszczególnych jednostkach wojskowych ustala Minister Obrony Narodowej.

9. Należność zagraniczną, o której mowa w ust. 1, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu za okres:

1) od dnia przybycia do rejonu działania jednostki wojskowej do dnia opuszczenia tego rejonu, z wyłączeniem dni, w których żołnierz wykorzystywał urlop;

2) wykonywania obowiązków służbowych poza rejonem działania jednostki wojskowej.

10. Należność zagraniczną, o której mowa w ust. 1, wypłaca się miesięcznie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należność ta przysługuje.

11. Dowódca jednostki wojskowej właściwy w sprawie wypłaty należności zagranicznej, na wniosek żołnierza zawodowego, może wypłacić zaliczkę na poczet należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1.

12. Należność zagraniczna, o której mowa w ust. 1, za jeden dzień wynosi 1/30 jej miesięcznej stawki.

13. Należność zagraniczna, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na wniosek żołnierza zawodowego:

1) w złotych - na rachunek płatniczy prowadzony w kraju;

2) w walucie kwoty obliczeniowej ustalonej dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, lub w walucie tego państwa - w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa.

14. W przypadku gdy należność zagraniczna, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana w walucie kwoty obliczeniowej lub w walucie państwa, w którym żołnierz zawodowy pełni służbę, wysokość należności ustala się według średniego kursu tej waluty w Narodowym Banku Polskim obowiązującego w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który należność przysługuje.

§ 6. 1. Żołnierz zawodowy skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostek wojskowych, których pobyt poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, ma na celu udział w szkoleniach lub ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych albo w przedsięwzięciach reprezentacyjnych za każdą dobę wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa otrzymuje należność zagraniczną w wysokości 25 % diety ustalonej dla docelowego państwa skierowania w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277).

2. W przypadku żołnierzy zawodowych wykonujących zadania na jednostkach pływających Marynarki Wojennej, dla których nie określono docelowego państwa skierowania albo określono kilka takich państw, wyboru państwa, którego stawka diety stanowi podstawę ustalenia wysokości należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1, dokonuje bezpośredni przełożony dowódcy jednostki pływającej Marynarki Wojennej.

3. Należność zagraniczną, o której mowa w ust. 1, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w terminie 14 dni od dnia zakończenia wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa.

4. Bezpośrednio przed skierowaniem żołnierza zawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa dowódca jednostki wojskowej może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1.

5. Należność zagraniczna jest wypłacana w złotych lub w walucie diety ustalonej dla docelowego państwa skierowania. Wyboru waluty należności zagranicznej dokonuje dowódca jednostki wojskowej właściwy w sprawie wypłaty należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1.

6. W przypadku gdy należność zagraniczna jest wypłacana w złotych, wysokość należności ustala się według średniego kursu waluty diety w Narodowym Banku Polskim obowiązującego w dniu zakończenia wykonywania przez żołnierza zawodowego zadań służbowych poza granicami państwa.

§ 7. 1. Za okres od dnia:

1) wyjazdu z kraju lub wyjścia jednostki pływającej poza granice polskich wód terytorialnych do dnia przybycia do rejonu działania jednostki wojskowej lub miejsca wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa,

2) opuszczenia tego rejonu lub miejsca wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa do dnia powrotu do kraju lub wejścia jednostki pływającej w obszar polskich wód terytorialnych

- żołnierz zawodowy, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, c i e, otrzymuje należność zagraniczną w wysokości określonej w § 6 ust. 1, jeżeli czas przejazdu lub przejścia jednostki pływającej trwa dłużej niż jeden dzień.

2. Do ustalania i wypłacania należności, o której mowa w ust. 1, przepisy § 6 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku, gdy czas pobytu poza granicami państwa przekracza miesiąc kalendarzowy, należność zagraniczna jest wypłacana miesięcznie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należność przysługuje.

3. W przypadku żołnierza zawodowego spełniającego jednocześnie warunki uprawniające do otrzymania należności zagranicznej w wysokości, o której mowa w ust. 1 i w § 5 ust. 1, wypłaca się wyższą należność zagraniczną.

§ 8. 1. Żołnierz zawodowy skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostek wojskowych, których pobyt poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, ma na celu udział w szkoleniach lub ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych albo w przedsięwzięciach reprezentacyjnych, uczestniczący w szkoleniach lub ćwiczeniach wojskowych w składzie stałych zespołów morskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz żołnierz zawodowy skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, w rejonie jej działania albo zapewnienia organizacji, funkcjonowania i sprawowania działalności kontrolnej tej jednostki wojskowej w rejonie jej działania, otrzymują miesięcznie należność zagraniczną w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożników najniższego uposażenia określonych w § 5 ust. 1, z tym że należność ustala się według stawek przewidzianych dla stanowiska służbowego oznaczonego stopniem wojskowym odpowiadającym stopniowi wojskowemu posiadanemu przez żołnierza.

2. Do przyznawania i wypłacania należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 4, 7-10, 12-14 oraz § 7.

§ 9. 1. Jednorazowy zasiłek adaptacyjny, o którym mowa w art. 468 ust. 3 pkt 2 ustawy, wynosi 300 % kwoty obliczeniowej.

2. Jednorazowy zasiłek adaptacyjny wypłaca się żołnierzowi zawodowemu niezwłocznie po objęciu przez niego stanowiska służbowego poza granicami państwa. Do wypłacania zasiłku przepisy § 3 ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.

3. Na wniosek żołnierza zawodowego zasiłek adaptacyjny może być wypłacony również bezpośrednio przed wyjazdem z kraju.

§ 10. 1. Stawka dodatku wojennego, o którym mowa w art. 468 ust. 5 ustawy, wynosi:

1) 0,03 najniższego uposażenia - za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych;

2) od 0,03 do 0,05 najniższego uposażenia - za każdy dzień wykonywania zadań w strefie działań wojennych w warunkach związanych z bezpośrednim udziałem w akcjach o charakterze bojowym, akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo pełnieniem służby patrolowej, ochronnej lub z udziałem w konwojach.

2. Do żołnierzy, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. e, nie stosuje się ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku żołnierza zawodowego spełniającego jednocześnie warunki uprawniające do otrzymania dodatku wojennego na podstawie ust. 1 pkt 1 i 2 wypłaca się dodatek wojenny w wyższej wysokości.

4. Stawkę dodatku wojennego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 2:

1) pkt 1 - organ, któremu żołnierz podlega w czasie pełnienia służby poza granicami państwa;

2) pkt 2 lit. a - dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach organizacji współpracy międzynarodowej;

3) pkt 2 lit. b-d - dowódca jednostki wojskowej.

5. Dodatek wojenny wypłaca się żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 2:

1) pkt 1 i pkt 2 lit. a-c i e - miesięcznie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki do jego otrzymania;

2) pkt 2 lit. d - w terminie 14 dni od dnia zakończenia wykonywania przez żołnierza zadań służbowych poza granicami państwa.

6. Dodatek wojenny jest wypłacany żołnierzowi zawodowemu w złotych lub w walucie, w której otrzymuje on należność zagraniczną. W zakresie sposobu wypłacania i ustalania wysokości (przeliczania) dodatku wojennego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 10, 13 i 14.

7. Strefy działań wojennych określa obwieszczenie wydane na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

§ 11. 1. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2 lit. b-e, odbywającemu, na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, podróż służbową poza miejscowością, w której pełni on służbę poza granicami państwa, przysługują należności pieniężne na warunkach i w wysokości określonych dla zagranicznych podróży służbowych żołnierzy zawodowych w art. 445 ust. 7-14 ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 445 ust. 15 ustawy.

2. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b-e, należności pieniężne określone w przepisach dla zagranicznych podróży służbowych wypłaca się, o ile podróż nie odbywa się w rejonie działania misji pokojowej w ramach wykonywania zadań tej misji, które wynikają z zajmowanego stanowiska służbowego, nawet jeżeli byłoby to połączone z przekroczeniem granicy państwa, na którego terytorium żołnierz zawodowy pełni służbę poza granicami państwa.

3. W przypadku odbywania podróży służbowych trwających dłużej niż 12 godzin na obszarze obejmującym rejon działania danej misji pokojowej dieta wynosi 25 % stawki diety ustalonej dla państwa, w którym żołnierz zawodowy, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b i c, pełni służbę poza granicami państwa, nawet jeżeli byłoby to połączone z przekroczeniem granicy tego państwa.

4. Za czas podróży służbowej odbywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2 lit. b-e, przysługują należności pieniężne na warunkach i w wysokości określonych dla krajowych podróży służbowych żołnierzy zawodowych w art. 445 ust. 7-14 ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 445 ust. 15 ustawy. W takim przypadku dieta wynosi 50 % stawki diety przysługującej z tytułu odbywania krajowej podróży służbowej.

§ 12. 1. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 2:

1) pkt 1, w przypadku jego skierowania do wykonywania obowiązków służbowych w strefie działań wojennych,

2) pkt 2 lit. a-c

- wypłaca się jednorazową należność pieniężną przeznaczoną na zakup indywidualnego sprzętu i wyposażenia wojskowego w wysokości 4110 zł.

2. Należność, o której mowa w ust. 1, wypłaca się również żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. d, skierowanemu poza granice państwa w celu uczestniczenia w szkoleniach lub ćwiczeniach wojskowych w składzie stałych zespołów morskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Przepisy ust. 3 pkt 1 i ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

3. Jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych żołnierzowi, o którym mowa w § 2:

1) pkt 2 lit. a-c - po wydaniu decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa;

2) pkt 1 - po potwierdzeniu w rozkazie wydanym przez organ, któremu żołnierz podlega w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, wykonywania obowiązków służbowych w strefie działań wojennych.

4. Jednorazową należność pieniężną wypłaca dowódca jednostki wojskowej właściwy w sprawie wypłaty należności zagranicznej. Jednorazowej należności pieniężnej nie wypłaca się, jeżeli od daty wypłaty poprzedniej jednorazowej należności pieniężnej upłynęło mniej niż 12 miesięcy.

5. Dowódca jednostki wojskowej właściwy w sprawie wypłaty jednorazowej należności pieniężnej może, na wniosek żołnierza zawodowego, dokonać wypłaty zaliczki na poczet jednorazowej należności pieniężnej przed wydaniem decyzji o skierowaniu żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa. Zaliczka podlega rozliczeniu w terminie miesiąca od dnia jej wypłaty.

§ 13. (uchylony).3)

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).5)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 1089, 1222, 1248, 1585, 1871 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39, 620 i 718.

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. poz. 65), które weszło w życie z dniem 21 stycznia 2025 r.

3) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 stycznia 2024 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1578 oraz z 2021 r. poz. 785), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1872).