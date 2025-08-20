REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1146
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
z dnia 6 sierpnia 2025 r.
w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-08-20
- Data wejścia w życie: 2025-09-04
- Data obowiązywania: 2025-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
