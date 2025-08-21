REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1150
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 14 sierpnia 2025 r.
w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności z wymogami warunkowości społecznej, i procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanej stwierdzonej niezgodności z wymogami warunkowości społecznej
- Data ogłoszenia: 2025-08-21
- Data wejścia w życie: 2025-09-05
- Data obowiązywania: 2025-09-05
