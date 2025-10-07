REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1354
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 września 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1354
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1353
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1352
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1351
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1350
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1349
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1348
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1347
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 30 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1346
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1345
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 19 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1343
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1342
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 16 września 2025 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1341
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Chynów w województwie mazowieckim
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1340
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności z wymogami warunkowości społecznej, i procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanej stwierdzonej niezgodności z wymogami warunkowości społecznej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1339
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1338
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1337
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1336
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1335