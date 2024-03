Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [28.03.2024]

Na globalnych rynkach obserwujemy niespotykane dotąd wzrosty cen kakao. Specjaliści przewidują, że może to prowadzić do zwiększenia kosztów słodyczy w okresie Wielkanocnym oraz w następnych miesiącach. Główne przyczyny to ekstremalne warunki pogodowe takie jak susza, upały i intensywne burze w Afryce Zachodniej, która jest największym producentem ziaren kakao.