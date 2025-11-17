REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dla dzieci » MEN zachęca do diagnozowania dzieci. Chodzi o badania pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole, ale też o temperament

MEN zachęca do diagnozowania dzieci. Chodzi o badania pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole, ale też o temperament

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 listopada 2025, 10:12
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
MEN zachęca do diagnozowania dzieci. Chodzi o badania pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole, ale też o temperament
MEN zachęca do diagnozowania dzieci. Chodzi o badania pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole, ale też o temperament
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W placówkach oświatowych coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje określonego wsparcia. Wychodząc na przeciw tym potrzebom MEN stworzyło portal wsparcia, na którym udostępniło narzędzia pozwalające na przesiewowe zdiagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole, ale też pod kątem temperamentu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal Wsparcia Edukacyjno-Specjalistycznego. Jego odbiorcami są rodzice, nauczyciele, a także inni specjaliści pracujący w placówkach oświatowych. Za pośrednictwem portalu każda z tych osób może bezpłatnie skorzystać z nowoczesnych narzędzi diagnostycznych związanych z codziennym funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Celem jest wczesne wykrycie trudności i jak najszybsze podjęcie działań wspierających rozwój i edukację dziecka.

REKLAMA

REKLAMA

MEN zachęca do wczesnego diagnozowania dzieci i młodzieży

Wśród narzędzi zamieszczonych na portalu znalazły się: Skrining Rozwoju Małego Dziecka (SRMD) – narzędzie przeznaczone dla rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci – tych w wieku do lat 3. Mogą oczywiście z niego również skorzystać nauczyciele wychowania przedszkolnego, czy nauczyciele specjaliści zatrudnieni w placówkach wychowania przedszkolnego oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli instytucji zajmujących się szeroko rozumianym wsparciem i monitorowaniem rozwoju małego dziecka i jego rodziny. Biorąc pod uwagę fakt, że chodzi o najmłodsze dzieci (od 6 do 36 miesięcy), należy się spodziewać, że głównymi użytkownikami będą w tym wypadku rodzice i opiekunowie. Jednak jak wynika z informacji zamieszczonych na portalu, SRMD służy również do monitorowania rozwoju dziecka w okresie średniego dzieciństwa (od 3 do 6 lat) i wspomaga proces obserwacji rozwoju dziecka. Narzędzie jest oparte na opisach funkcjonowania dziecka w obszarach rozwoju zdefiniowanych w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Wśród korzyści z jego korzystania wskazano: wczesne wykrywanie sygnałów nieprawidłowości lub opóźnień rozwojowych oraz mocnych stron dziecka, usprawnianie działań wspierających rozwój dziecka, poszerzenie zakresu współpracy z rodzicami oraz przedstawicielami instytucji zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny we współtworzeniu środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Kolejne narzędzie to Kwestionariusz Szkolnej Oceny Funkcjonalnej (KSzOF). Ma ono służyć dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat. Oczywiście nie bezpośrednio, bo znów – dla dobra dzieci i młodzieży mogą z niego skorzystać nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotu i nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkołach do oceny funkcjonowania uczniów. Narzędzie pozwoli na identyfikację trudności uczniów w różnych obszarach aktywności, a uzyskane dzięki niemu wyniki będą stanowiły wstępne informacje o możliwych trudnościach, które po pogłębionej analizie mogą wskazywać na konieczność dodatkowego wsparcia i określić jego rodzaj i zakres. Narzędzie pomaga w zrozumieniu funkcjonowania uczniów i planowaniu odpowiednich działań wspierających proces uczenia się.

Polecamy: Kalendarz 2026

REKLAMA

Obok narzędzi przesiewowych są też diagnostyczne

Dwa kolejne narzędzia udostępnione na portalu są skierowane do nauczycieli i specjalistów pracujących w jednostkach systemu oświaty. Nie są to już narzędzia przesiewowe, a diagnostyczne. Pierwsze z nich to Objawy-Kompetencje-Cechy (OKC) przeznaczone dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach systemu oświaty. Jest to narzędzie służące do całościowej oceny funkcjonowania emocjonalno-społecznego i temperamentu dzieci i młodzieży. Jak wskazano na portalu, Umożliwia identyfikację cech temperamentu, kompetencji osobowościowych oraz niepożądanych wzorców zachowań. Wyniki prezentowane są w formie raportów z opisem i wykresami, ułatwiając interpretację diagnostyczną. Ostatnie z udostępnionych narzędzi to Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych (KAPP). Ono również jest przeznaczone dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach systemu oświaty, a służy do kompleksowej analizy procesów poznawczych dzieci i młodzieży od 3. miesiąca życia do 25. roku życia. Twórcy portalu wskazują, że: Zawiera kwestionariusze, skale obserwacyjne i testy, które można dopasować do indywidualnych potrzeb osoby badanej. Narzędzie wspiera pracę specjalistów w diagnozowaniu i planowaniu wsparcia rozwoju w obszarze poznawczym.
Ze wszystkich omówionych narzędzi można korzystać bezpłatnie, jednak z zastrzeżeniem, że z tych z nich, które są przeznaczone wyłącznie dla specjalistów można korzystać dopiero o bezpłatnym założeniu na portalu konta.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
KNF będzie mogła jednym kliknięciem wyłączyć Twoją stronę. Nowa ustawa o krypto to przepis na cyfrowy chaos?
17 lis 2025

Nowe prawo daje KNF bezprecedensową władzę: blokowanie i przejmowanie domen bez decyzji, bez wysłuchania, bez odwołania. Oficjalnie chodzi o walkę z oszustami, ale eksperci ostrzegają, że wystarczy jedno podejrzenie, by legalna firma zniknęła z Internetu z dnia na dzień. Czy to początek ery administracyjnego „kill switcha” w polskiej sieci?
Już niedługo komornik zajmie też minimalną pensję? Projekt zmian trafił do Sejmu. Kto jest za, a kto przeciw?
17 lis 2025

Jak wynika z publikowanych danych i raportów, Polacy są coraz bardziej zadłużeni. Dodatkowo, wyegzekwowanie długów sprawia w praktyce ogromne trudności, a wierzyciele latami muszą starać się o odzyskanie swoich pieniędzy. Czy to się już niedługo zmieni, a pracownicy będą mogli stracić nawet minimalne wynagrodzenie za pracę?
Umowy dotyczące spadku: umowa o zbycie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, zrzeczenie się prawa do zachowku - jakie są zasady, a kiedy będą nieważne?
17 lis 2025

Umowy o spadek stanowią szczególną kategorię czynności prawnych w polskim systemie prawnym, podlegającą rygorystycznym ograniczeniom wynikającym z art. 1047-1057 Kodeksu cywilnego. Ustawodawca, chroniąc autonomię spadkodawcy oraz przeciwdziałając spekulacji na przyszłych spadkach, wprowadził daleko idące zakazy dotyczące obrotu prawami do spadku za życia potencjalnego spadkodawcy. Regulacje te mają fundamentalne znaczenie dla praktyki obrotu prawnego i wymuszają szczególną ostrożność przy zawieraniu umów dotyczących majątku, który może stać się przedmiotem dziedziczenia.
MEN zachęca do diagnozowania dzieci. Chodzi o badania pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole, ale też o temperament
17 lis 2025

W placówkach oświatowych coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje określonego wsparcia. Wychodząc na przeciw tym potrzebom MEN stworzyło portal wsparcia, na którym udostępniło narzędzia pozwalające na przesiewowe zdiagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole, ale też pod kątem temperamentu.

REKLAMA

Nie wyrzucisz już bioodpadów. Od 1 grudnia 2025 r. obowiązują nowe zasady pozbywania się frakcji bio w gminach
17 lis 2025

Od 1 grudnia 2025 r., w niektórych gminach w Polsce, obowiązują nowe zasady pozbywania się bioodpadów. Dlaczego frakcja bio, czyli m.in. odpady stanowiące części roślin, pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogrodów, nie będą w najbliższym czasie przyjmowane od właścicieli nieruchomości i w jaki sposób należy nimi zatem gospodarować?
Wielkie zmiany dla pracowników. Można z tego skorzystać pierwszy raz. Będziecie zachwyceni
17 lis 2025

Kto pierwszy ten lepszy, tak zazwyczaj wyglądała między pracownikami walka o branie urlopu na dzień, kiedy przypada Wigilia. Ci, którzy wolnego nie mieli miotali się między zawodowymi obowiązkami i przygotowaniami do rodzinnej wieczerzy. Ale z tym już koniec. W tym roku 24 grudnia staje dniem ustawowo wolnym. Pracownicy są zadowoleni, czego nie można powiedzieć, o tych którzy w Wigilię zarabiali pieniądze. Chodzi przede w wszystkim o właścicieli sklepów. Teraz jeśli ktoś złamie zakaz handlu, zostanie ukarany słoną grzywną. Od reguły sa jednak wyjątki.
Ostatnia wola a sprawiedliwość rodzinna. Czym jest i komu przysługuje prawo do zachowku?
16 lis 2025

Wyobraź sobie, że twój rodzic przez lata powtarzał, że „wszystko dostanie się temu, kto się mną opiekował”. W testamencie rzeczywiście zostawia cały majątek – dom, oszczędności, ziemię – jednej osobie, a tobie nie daje ani złotówki. Większość ludzi w takim momencie czuje bezsilność. Ale polskie prawo mówi jasno: nie, to się nie uda. Nawet jeśli testament jest ważny, nawet jeśli spadkodawca był w pełni władz umysłowych – istnieje zachowek. To finansowa tarcza, której nie przebije zwykły testament.
Aerozolowa pułapka: jak jeden dezodorant może kosztować Cię 500 zł
16 lis 2025

Produkty w sprayu – od dezodorantów, przez lakiery do włosów, aż po farby i środki chemiczne – są codziennością w naszych domach. Używamy ich szybko i często bez zastanowienia, wyrzucając puste puszki do kosza. Jednak w polskim prawie aerozole podlegają szczególnym zasadom. Ich niewłaściwa segregacja może skutkować mandatem do 500 zł dla mieszkańca, a dla firm – karami sięgającymi 100 tys. zł.

REKLAMA

Nowa ulga dla niepełnosprawnych z kodem 03-L - Premier wezwany do zajęcia się tematem
17 lis 2025

Osoby głuche z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (symbol 03-L) od lat zmagają się z pełnopłatnymi przejazdami transportem publicznym, mimo że wiele innych grup niepełnosprawnych korzystają z ustawowych ulg. Po tym, jak Ministerstwo Infrastruktury umyło ręce, zasłaniając się kompetencjami innych resortów, Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP wystosowała nowy dezyderat w tej sprawie bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów. To wezwanie do kompleksowej rewizji przepisów, które zdaniem wnioskodawców, generują społeczne dysproporcje i bariery w dostępie do aktywności zawodowej i społecznej.
7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13 roku życia i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy). To tylko niektóre z nowych przywilejów, które mają podnieść „najniższy w historii poziom dzietności w Polsce”
17 lis 2025

Zwiększenie przewidzianych w kodeksie pracy praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 13 roku życia, to postulat petycji obywatelskiej, która została wniesiona do Sejmu. 7-godzinny dzień pracy i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy), to tylko niektóre z nowych przywilejów, które miałyby podnieść – aktualnie najniższy w historii – poziom dzietności w Polsce.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA