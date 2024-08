Kiedy pierwsze wypłaty 300+?

Pierwsze wypłaty 300+ są już na kontach rodziców. Wciąż można składać wnioski o 300 zł z programu Dobry Start. Warto się pospieszyć, aby mieć pieniądze na wyprawkę szkolną. Zasada jest prosta. Im szybciej wniosek trafi do ZUS, tym szybciej nastąpi wypłata. Kiedy można spodziewać się wypłaty 300+?

300+ - pierwsze wypłaty

300 plus to świadczenie z programu Dobry Start w wysokości 300 zł netto. Przysługuje na dziecko uczące się w szkole, zaczynając od pierwszej klasy. Przeznaczone jest na zakup wyprawki szkolnej w postaci zeszytów, podręczników i innych przyborów szkolnych. Przysługuje raz w roku bez względu na dochód w rodzinie. Od 19 lipca 2024 r. ZUS wypłaca już pierwsze świadczenia.

Kiedy można spodziewać się wypłaty 300+ w 2024 roku?

Należy podkreślić, że 300 plus nie otrzymuje się z urzędu. Aby wypłata 300 zł trafiła na nasze konto, trzeba złożyć elektroniczny wniosek (PUE ZUS lub aplikacja mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczna) we właściwym terminie – od 1 lipca do 30 listopada 2024 r. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę najpóźniej do dnia 30 września 2024 r. A jaki jest termin wypłaty świadczenia w przypadku późniejszego złożenia wniosku? Wypłata 300 plus następuje do 2 miesięcy od dnia prawidłowego złożenia kompletnego wniosku. Jeśli najpóźniej można złożyć wniosek o 300 plus w sobotę 30 listopada 2024 r. to wypłata z ZUS powinna dotrzeć maksymalnie do dnia 31 stycznia 2025 r.

Kiedy ZUS wypłaca 300+ po otrzymaniu decyzji?

Informacja o przyznaniu 300 plus znajdzie się w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS. Natomiast decyzja może być tylko odmowna. W przypadku otrzymania decyzji odmownej nie otrzyma się 300 zł. Natomiast można odwołać się do Prezesa ZUS. Następnym krokiem będzie skarga do sądu administracyjnego.