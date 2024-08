135 zł na dziecko w wieku od 18 roku życia do 24 roku życia. Komu przysługuje ten dodatek? Jakie warunki trzeba spełniać, by uzyskać ten dodatek? Kiedy można się o niego starać? Do kiedy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny na dziecko w wieku od 18 roku życia do 24 roku życia.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna zarówno wysokość zasiłku rodzinnego jak i wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego pozostaną takie same.

REKLAMA

135 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 18 roku życia do 24 roku życia od 1 listopada 2024 r.

Wysokość zasiłku rodzinnego zależna jest od wieku dzieci. Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Oprócz zasiłku rodzinnego, można starać się o szereg dodatków. Wśród dodatków do zasiłku rodzinnego są m.in. dodatki: z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, czy z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

135 zł miesięcznie: komu przysługuje

Prawo do zasiłku na dziecko w wieku od 18 roku życia do 24 roku życia przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje także osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nią 24 roku życia.

135 zł miesięcznie: kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku od 18 roku życia do 24 roku życia przysługuje w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

135 zł miesięcznie: wniosek

Wniosek o zasiłek rodzinny na kolejny okres zasiłkowy składa się od 1 lipca do 30 listopada. Można go także złożyć w trakcie trwania okresu zasiłkowego, jednak będzie on wtedy wypłacany od miesiąca złożenia wniosku do końca trwania okresu zasiłkowego, czyli do 31 października. W przypadku chęci utrzymania ciągłości wypłaty świadczenia, wniosek na nowy okres zasiłkowy należy złożyć do 31 sierpnia 2024 r. Wniosek o zasiłek rodzinny można złożyć przez Internet, bądź w urzędzie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo