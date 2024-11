Zasiłek rodzinny 2025 r.: wysokość, do kiedy przysługuje, kryterium dochodowe, wniosek, okres zasiłkowy. W 2024 r. wysokość zasiłku rodzinnego podlegała weryfikacji. Jakie kwoty zostały ustalone na nowy okres zasiłkowy? Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny wraz z innymi świadczeniami rodzinnymi – z wyłączeniem świadczenia pielęgnacyjnego – podlega co trzy lata weryfikacji z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega także wysokość kryterium dochodowego upoważniającego do pobierania świadczeń.

REKLAMA

Zasiłek rodzinny 2025 r.: wysokość

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, wysokość świadczenia rodzinnego od 1 listopada 2024 r. wynosi (do kolejnej weryfikacji) tyle samo co wcześniej. Oznacza to, że wysokość zasiłku rodzinnego miesięcznie będzie wynosić 95 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 124 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat oraz 135 zł na dziecko w wieku od 18 do 24 lat.

Zasiłek rodzinny 2025 r.: do kiedy przysługuje

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat, nauki w szkole, jednak nie dłużej iż do ukończenia 21 lat, lub 24 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego, które kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej. Zasiłek przysługuje także osobie samodzielnej, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nią 24 lat.

Zasiłek rodzinny 2025 r.: kryterium dochodowe

By pobierać zasiłek rodzinny, należy spełniać warunek dotyczący kryterium dochodowego. Przysługuje on jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku rodzinny, w której znajduje się dziecko z niepełnosprawnościami, dochód ten nie może przekraczać kwoty 764 zł. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza powyższe kwoty, pomnożone przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Zasiłek rodzinny 2025 r.: wniosek

By otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wniosek ten składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania zainteresowanego. Wzór wniosku można znaleźć w urzędzie miasta lub gminy, lub na portalu Emp@tia. Do wniosku należy m.in. dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie w rodzinie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek rodzinny 2025 r.: okres zasiłkowy

Zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, do końca danego okresu zasiłkowego. Nowy okres zasiłkowy rozpoczął się 1 listopada 2024 r. i będzie trwać do 31 października 2025 r. W przypadku złożenia wniosku do końca listopada, można spodziewać się wypłaty tego zasiłku za listopad do końca grudnia. Złożenie wniosku później, będzie skutkowało krótszym wypłacaniem zasiłku rodzinnego.