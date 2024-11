MS: Przed wycieczkami szkolnymi rodzice będą sporządzać oświadczenia o niekaralności. Rygor odpowiedzialności karnej i własnoręczny podpis

Rząd uwzględnił skargi i narzekania rodziców i dyrektorów placówek oświatowych w sprawie ustawy Lex Kamilek. Dotyczą m.in. obowiązku składania w szkole zaświadczeń o niekaralności w zakresie przestępstw seksualnych. Dotyczy to m.in. rodziców uczniów, którzy jako wolontariusze jadą na wycieczką szkolną jako opiekunowie. Zaświadczenia wystawia KRK. Dziś są one płatne.

Rodzice dalej będą musieli przedstawiać w szkole dokument, ale będzie on dużo mniej kłopotliwy. O zmianie poinformował PAP:

"Wśród planowanych zmian jest wprowadzenie obowiązku składania oświadczeń o niekaralności przez rodziców biorących udział np. w wycieczkach z udziałem dzieci oraz przez cudzoziemców dopuszczonych do pracy z dziećmi - pod odpowiedzialnością karną" - poinformował Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich MS (posiedzenia sejmowej komisji do spraw dzieci i młodzieży).

Nie o zaświadczenie z KRK, a o oświadczenie przygotowane i podpisane przez rodzica pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Koniec zaświadczeń. W to miejsce oświadczenia

Kilka tygodni temu zwolnienie z obowiązku składania zaświadczeń z KRK zapowiedziała wiceminister Zuzanna Rudzińska-Bluszcz: „Chcemy wyeliminować wszelkie wątpliwości, dlatego już niedługo rodzice i opiekunowie zostaną zwolnieni z obowiązku dostarczenia informacji o karalności z Krajowego Rejestru Karnego - wprost w zmianie wprowadzonych „Ustawą Kamilka”. Ostatecznie Ministerstwo wybrało wariant nie rezygnacji z ząświadczeń z KRK, a zastąpienie ich oświadczeniami.

W trakcie posiedzenia komisji Korzeniowski poinformował także, że trwają prace nad opracowaniem zintegrowanego systemu teleinformatycznego, który umożliwi monitorowanie losów dzieci doświadczających przemocy ze strony rodziców lub opiekunów.

Jak to będzie działąło. Wszystkie placówki medyczne, edukacyjne oraz organy sądowe, w tym kuratorzy sądowi i pracownicy pomocy społecznej, będą miały dostęp do jednolitej bazy danych dotyczącej tych dzieci. Obecnie zdarza się, że osoby odpowiedzialne za przemoc unikają kontroli systemu, zmieniając miejsce zamieszkania, co powoduje konieczność rozpoczynania procedur poszukiwania od nowa. W nowym miejscu zamieszkania najczęściej zgłaszają się do szkoły lub do pomocy społecznej. Dzięki nowemu systemowi możliwe będzie skuteczniejsze udzielanie pomocy dzieciom, które doświadczyły krzywdy.

Zaświadczenia o niekaralności rodzica jako opiekuna na wycieczce - podstawa prawna

