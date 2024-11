Wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego (o 100 proc.!) od 1 października 2024 r. Rada Ministrów za. Nowelizacja przyjęta przez rząd zakłada, że nowe przepisy będą miały zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługujących od 1 października 2024 roku.

We wtorek, 5 listopada 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Projekt ten zakłada podwyższenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysokość tego świadczenia nie była zmieniana od 16 lat. Projektodawcy szacują, że zmiana ta obejmie ok 38,8 tys. osób.

REKLAMA

Wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego (o 100 proc.!) od 1 października 2024 r.

Jednym z najważniejszych rozwiązań, które wprowadza nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jest podniesienie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100 proc. Oznacza to, że zostanie ona podniesiona z 500 zł do 1000 zł. Zdaniem projektodawców jest to odpowiedź na konieczność dostosowania wysokości świadczenia do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów. Dla przypomnienia – wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie była podnoszona od 2008 r. Nowela zakłada, że nowa, maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe przypadające po dniu 30 września 2024 r. Oznacza to, że nowe przepisy będą miały zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do których prawo przysługuje od 1 października 2024 r. Oznacza to wypłatę świadczeń osobom uprawnionym z wyrównaniem od 1 października 2024 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej, tj. dziecku uprawnionemu do alimentów od rodzica do ukończenia 18. roku życia. W przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, świadczenia te przysługują do ukończenia 25. roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują bezterminowo. Jednym z podstawowych warunków przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego.