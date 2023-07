Wyniki egzaminu ósmoklasisty uzależnione od lokalizacji szkoły

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty! Kto najlepiej napisał egzamin? Okazuje się, że wyniki egzaminu ósmoklasisty uzależnione są od lokalizacji szkoły.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dokument pt.: Wyniki w zależności od lokalizacji szkoły. Dotyczy on egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. Przypomnijmy, że egzamin odbył się maju 2023 r. Uczniowie przystąpili do egzaminów z trzech przedmiotów, mianowicie polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do zdobycia. Matematyka wypadła nieco słabiej - ósmoklasiści uzyskali średnio 53 proc. punktów możliwych do zdobycia. Z kolei, jak informuje MEiN, wyniki z języków obcych nowożytnych kształtowały się następująco:

z języka angielskiego – 66 proc. punktów

punktów z języka francuskiego – 82 proc. punktów

punktów z języka hiszpańskiego – 69 proc. punktów

punktów z języka niemieckiego – 53 proc. punktów

punktów z języka rosyjskiego – 68 proc. punktów

punktów z języka włoskiego – 69 proc. punktów.

CKE opublikowała informację dot. wyników z uwzględnieniem lokalizacji szkoły, co przedstawione zostało w poniższej tabeli: