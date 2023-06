W lipcu ruszy nabór wniosków o świadczenie w ramach programu „Dobry start” na rok szkolny 2023/24. O jakich terminach warto pamiętać? Czy 300 zł na wyprawkę przysługuje również na dziecko w zerówce?

Komu przysługuje świadczenie dobry start?

Świadczenie dobry start ma charakter jednorazowy. Co do zasady przysługuje ono na rozpoczynające rok szkolny dziecko do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim określonym orzeczeniem o niepełnosprawności wsparcie przysługuje do 24 roku życia.

Świadczeniem w wysokości 300 zł objęte są dzieci uczące się w szkole. Chodzi tu o placówki takie jak: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wsparcie wypłaca się też na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Dobry start w 2023 r. a zerówka

Świadczenie "300 plus" przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program "Dobry start" nie obejmuje zatem dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Stanowi o tym § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start":

Podstawa prawna Świadczenie dobry start nie przysługuje: 1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie; 2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wsparcia na wyprawkę nie otrzymają również rodzice studentów.

Kto składa wniosek o świadczenie dobry start?

Zgodnie z przepisami wsparcie przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Pomocą objęte są też osoby uczące się.

W przypadku zaś zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia, wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co w sytuacji, gdy rodzice jednocześnie sprawują opiekę nad dzieckiem? Wówczas świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Jeżeli po złożeniu wniosku o świadczenia dobry start przez jednego z rodziców, drugi rodzic też złoży zawnioskuje o świadczenie, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala, kto sprawuje opiekę. W tym celu może zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przykład Pani Anna i pan Piotr zgodnie z orzeczeniem sądu sprawują tzw. opiekę naprzemienną nad swoją córką Natalią. W takim przypadku każde z rodziców może złożyć wniosek o świadczenie i otrzymać po połowie kwoty świadczenia, czyli po 150 zł.

Od kiedy wniosek o świadczenie dobry start w 2023 r.?

Ważne Nabór wniosków o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024, ruszy 1 lipca 2023 r.

Pamiętajmy, iż o 300 zł na szkolną wyprawkę można wnioskować tylko elektronicznie przez:

portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia,

bankowość elektroniczną

portal PUE ZUS;

aplikację mZUS.

Do kiedy składać wniosek o świadczenie dobry start w 2023 r.?

Wniosek o tzw. 300 plus składa się do 30 listopada. Jednak warto to zrobić wcześniej. Jak przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Wypłata świadczenia dobry start

Wypłatą świadczeń zajmuje się aktualnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice świadczenie otrzymują wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

