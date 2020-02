Opłata przekształceniowa : pamiętaj o wniosku o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej

Koniec użytkowania wieczystego: Co zrobić po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu?

Otrzymanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność nie kończy procedury uwłaszczeniowej. Istotnym elementem, którego należy dopilnować, jest wykreślenie roszczenia o uiszczenie opłaty przekształceniowej z działu III księgi wieczystej.

Polecamy: RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

reklama reklama



Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego wysyłane jest zarówno do dotychczasowego użytkownika wieczystego, jak i do właściwego sądu wieczystoksięgowego. To właśnie tam, z urzędu, bez dodatkowych opłat, zostaną dokonane odpowiednie wpisy w dziale II i III księgi wieczystej.

W dziale II księgi wieczystej ujawnia się przede wszystkim informacje o tym, kto jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo uprawnionym z tytułu spółdzielczego prawa. W dziale III znajdziemy natomiast wpisy dotyczące praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń.

- Są to np. prawa wynikające z podziału do korzystania, służebności, ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, ostrzeżenia o toczącej się egzekucji, roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży, czy też roszczenie o wniesienie opłaty przekształceniowej, na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – wyjaśnia zastępca notarialny Emilia Szczypińska z kancelarii notarialnej Magdaleny Witkowskiej.

Otrzymałeś zaświadczenie? Wnieś opłatę

Na zaświadczeniu o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność znajdziesz informacje dotyczące wniesienia opłaty przekształceniowej. Należy pamiętać, że nawet jeśli nie otrzymałeś zaświadczenia do 31 grudnia 2019 r. masz możliwość skorzystania z bonifikaty od opłaty jednorazowej. Wystarczy, że taki zamiar zgłosisz w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia o przekształceniu.

Niezależnie czy opłatę przekształceniową wniosłeś w częściach czy jednorazowo, w terminie 30 dni od uregulowania należności organ wyda ci specjalne zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej.

Dokument ten jest niezwykle istotny, gdyż należy go załączyć do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. - Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego uregulowanie opłaty przekształceniowej właściciel nieruchomości powinien udać się do właściwego sądu wieczystoksięgowego, który prowadzi księgę wieczystą dla danej nieruchomości i złożyć wniosek wraz z niniejszym zaświadczeniem o wykreślenie roszczenia o uiszczenie opłaty przekształceniowej z działu III księgi wieczystej – tłumaczy Emilia Szczypińska.