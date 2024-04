1500 zł "babciowego" miesięcznie dla rodziców najmłodszych dzieci od 1 października 2024 roku

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy “Aktywny rodzic” (tzw. babciowe) - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w dzisiejszym komunikacie. Nowe rozwiązanie zakłada wsparcie finansowe dla rodziców, którzy chcą skorzystać m.in. z opieki niani lub babci – wyniesie 1500 zł. Wypłacane ma być od 1 października 2024 roku.

Projekt ustawy “Aktywny rodzic” to realna pomoc, dzięki której pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego będzie prostsze. Chociaż na wsparcie finansowe będą mogli liczyć także rodzice, którzy postanowili zostać z dzieckiem w domu. Nowe rozwiązania będą skierowane do rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia.

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczyła podczas konferencji prasowej, że to rodzice zdecydują na co przeznaczą te pieniądze.

– Jeśli mama lub tata zdecyduje się wrócić do pracy, bo chce pracować, zarabiać i rozwijać się, to państwo im w tym pomoże – zapewnił szef rządu.

Świadczenie to będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł na dziecko z niepełnosprawnościami.

– Już nigdy nie będzie tak, że hasło „rodzina” będzie pustym słowem. Realnie wesprzemy rodziny. Jak mówił ktoś bardzo doświadczony – nie róbmy polityki, budujmy mosty, a ja bym chciała powiedzieć „budujmy żłobki” – podkreśliła Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.

Proponowane rozwiązania będą nie tylko wsparciem finansowym dla rodziców, ale także przyczynią się do rozwinięcia sieci żłobków w Polsce.

– Ten program spowoduje także rozwinięcie sieci żłobków. Z przedszkolami sytuacja w Polsce jest dobra, natomiast ze żłobkami – zainteresowani dobrze wiedzą – nie jest tak łatwo. Bywają drogie, a także często nie są powszechne – mówił Premier.