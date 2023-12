Renta rodzinna po rodzicach a zawarcie małżeństwa. ZUS wyjaśnia

Studiujące dziecko pobiera rentę rodzinną po zmarłym rodzicu. Czy zawarcie małżeństwa spowoduje utratę prawa do tej renty? Na to pytanie odpowiedział ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta rodzinna po matce a zawarcie małżeństwa

Jest wiele przypadków, że uczące się lub studiujące dzieci pobierają rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Pojawiają się w związku z tym pytania kiedy utracą prawo do tej renty. Czy np. zawarcie małżeństwa spowoduje tu jakieś zmiany? Na to pytanie odpowiedziała ekspertka ZUS.



Pytanie: Proszę o udzielenie informacji w sprawie renty rodzinnej. Od trzech lat pobieram rentę po mamie i studiuję. Zamierzam wyjść za mąż. Czy w związku z tym utracę rentę? Czy dochody mojego przyszłego męża mogą mieć wpływ na prawo do tego świadczenia? Ja nie pracuję.



Odpowiedź ZUS:

W myśl art. 68 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do renty rodzinnej mają dzieci wła­sne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat albo bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w wymienionym okresie. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostat­nim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.



Dzieci uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu zachowują do niej prawo również w przypadku późniejszej zmiany stanu cywilnego. W związku z tym dziecko, które pobiera rentę rodzinną po zmarłej matce, nadal będzie uprawnione do tej renty, jeżeli spełni wymagane warunki dotyczące wieku lub nauki w szkole. Zmiana stanu cywilnego oraz dochód osiągany przez męża pozostają bez wpływu na prawo do renty rodzinnej uprawnionej żony.



odpowiedzi udzieliła Wiesława Lempska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych BP1/2023

Źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy