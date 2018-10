Pracownia Liderów Prawa – rekrutacja 2018/2019

Pracownia Liderów Prawa to prestiżowy program edukacyjny realizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pod patronatem ministra sprawiedliwości. Jest to wyjątkowa gratka dla absolwentów studiów prawniczych, a także szerokiego grona studentów, doktorantów oraz aplikantów związanych z prawem, którzy mają okazję uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez specjalistów z MIT, Uniwersytetu Harvarda, oraz polskich liderów prawa tj. pracowników renomowanych kancelarii, sędziów, prokuratorów i wielu innych.

Wiele możliwości

Pracownia Liderów to 3 programy kierowane do różnych odbiorców: program główny kierowany jest do absolwentów i aplikantów, program student adresowany jest do studentów już od I roku, a program Praw człowieka skierowany jest do osób związanych z ochroną praw człowieka.

reklama reklama

Możliwość zgłoszenia się do kolejnej edycji programu istnieje tylko do 15 października, więc trzeba się spieszyć. W ramach pierwszego etapu odbywa się nabór zgłoszeń. Osoby, których kandydatury zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają zaproszenie do drugiego etapu, którym jest rozmowa rekrutacyjna.

Pracownia Liderów obejmuje 7 zjazdów przeprowadzonych w Warszawie lub w jej okolicach, Szkołę Letnią, a także Projekt Społeczny. Udział w Pracowni jest nieodpłatny, a organizator zapewnia wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów.

Jakie korzyści?

Uczestnicy projektu mogą liczyć na certyfikat potwierdzający ukończenie przez nich programu. Osoby, które szczególnie wyróżniły się w czasie programu mają szansę na odbycie praktyk w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy też w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

Więcej informacji: www.liderzy.iws.org.pl