Lekarze z e-asystą

Od wtorku, 23 października asystenci medyczni mogą wystawiać e-zwolnienia w imieniu lekarzy. Już prawie co drugie zwolnienie wydawane jest w formie elektronicznej.

Asystentem medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Do grupy tej zalicza się m.in. pielęgniarki, ratowników medycznych czy sekretarki medyczne.

Osoby te muszę posiadać zarejestrowane konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i być wpisane do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM). Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-zwolnienie będzie wystawiał asystent.

Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich będzie odbywać się w RAM. Następnie informacja ta będzie przekazywana do ZUS. Na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym wystawi e-zwolnienie.

Asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-zwolnienia będzie wykonywał w imieniu lekarza jedynie techniczne czynności. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal będzie decydował wyłącznie lekarz.

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego będzie zwolnienie elektroniczne. We wrześniu niemal 45 proc. zaświadczeń lekarskich zostało wydanych właśnie w formie elektronicznej. Najwięcej e-zwolnień w stosunku do tradycyjnych zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy wystawiono jak do tej pory w województwie zachodniopomorskim (59 proc. e-zwolnień) i podlaskim (58 proc.).

Obecnie ZUS prowadzi szkolenia dla osób, które będą pełnić funkcję asystentów medycznych. Do tej pory przeprowadził także ponad 31,5 tys. szkoleń dla lekarzy i placówek medycznych z zasad wystawiania e-zwolnień. Szczegółowe informacje na temat szkoleń można znaleźć w najbliższej placówce ZUS.

