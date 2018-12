Infor.pl > Prawo > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Konferencja Law Summit - debata o przyszłości usług prawniczych

Konferencja Law Summit - debata o przyszłości usług prawniczych

Na konkurencyjnym rynku usług prawniczych zbudowanie trwałych relacji z klientem stanowi nie lada wyzwanie. Klienci w coraz mniejszym stopniu wykazują „przywiązanie do marki”. Zdarza się, że do każdej sprawy, a nawet jej etapów, jak kolejne stadia procesu sądowego, przybierana jest inna kancelaria. Dlatego doradca prawny musi obecnie oferować klientowi szczególną „wartość dodaną”, aby ten do niego wracał i traktował doradcę jako zaufanego powiernika, a nie jedynie dostawcę rutynowej usługi.