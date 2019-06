Hulajnogi na drodze - Ministerstwo Infrastruktury zapowiada nowelizację przepisów

Zasady ruchu elektrycznych hulajnóg. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianą prawa

W największych miastach coraz bardziej powszechne stają się elektryczne hulajnogi na czasowy wynajem. Użytkownicy najczęściej jeżdżą nimi po chodnikach, co zagraża bezpieczeństwu pieszych. Nie ma zaś przepisów regulujących zasady ruchu takich urządzeń. Nie jest też jasne, jak kwalifikować incydenty z nimi związane. W kwietniu w wyniku takiej kolizji w Warszawie ucierpiała czeska turystka, którą ukarano mandatem. Nastolatka, który na nią najechał, policja uznała za „pieszego”.

RPO zaniepokojony

W początkach maja 2019 r. RPO Adam Bodnar pytał resort infrastruktury, jakie działania zamierza podjąć dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na chodnikach oraz określenia zasad korzystania z tzw. urządzeń transportu osobistego, do których zalicza się elektryczne hulajnogi.

Rzecznik wskazywał na problemy związane z określeniem statusu prawnego osoby poruszającej się taką hulajnogą po chodnikach, które są przeznaczone dla pieszych. Zagraża to ich bezpieczeństwu - hulajnogi mają masę ok. 12 kg i mogą jeździć z prędkością ok. 25-30 km/h. Tymczasem osoby poruszające się tymi hulajnogami są traktowane albo jako piesi w rozumieniu art. 2 pkt.18 Prawa o ruchu drogowym, albo też jako kierowcy motorowerów.

Zdaniem RPO dopóki przepisy Prawa o ruchu drogowym nie rozstrzygną jednoznacznie, czy użytkownicy urządzeń transportu osobistego to piesi, czy też kierujący pojazdem określonego rodzaju , dopóty będą istniały wątpliwości. Do tego czasu odpowiednie służby raczej nie będą też podejmować interwencji wobec poruszających się tymi urządzeniami po chodnikach - ocenił RPO.

Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze” zwracało uwagę, iż przepisy nie nadążają za nowoczesnymi środkami transportu (oprócz elektrycznych hulajnóg są to także tzw. segwaye). Postulowało ono, aby MI kompleksowe uregulowało zasady korzystania z tych urządzeń.

We Francji, gdzie w 2017 r. w wypadkach z udziałem elektrycznych hulajnóg zginęło 7 osób, ich ruch ograniczono wyłącznie do specjalnych ścieżek lub dróg, na których maksymalna prędkość wynosi 50 km/h.

MI: będzie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

29 maja 2019 r. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury poinformował RPO, że planuje w najbliższym czasie nowelizację Prawa o ruchu drogowym, z uwagi na wzrastającą popularność urządzeń transportu osobistego z napędem elektrycznym oraz wątpliwości prawne związane z korzystaniem z nich.

Departament prowadzi obecnie prace analityczne, niezbędne do zainicjowania odpowiednich zmian legislacyjnych. Według MI na obecnym etapie nie jest możliwe precyzyjne określenie przewidywanych rozwiązań. Niemniej jednak wskazano, że chodzi o uregulowanie:

statusu prawnego urządzeń transportu osobistego, a tym samym – kierującego nimi użytkownika;

części drogi przeznaczonych dla ruchu tych urządzeń;

ich dopuszczalnej prędkości;

uprawnień oraz minimalnego wieku osób poruszających się przy ich użyciu.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk precyzował kilka dni temu dziennikarzom, że nowe przepisy będą uznawały elektryczne hulajnogi za pojazdy mechaniczne.

