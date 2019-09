Lodołamacze 2019 - XIV edycja!

Od 14 lat nagradzamy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i podejmujących różne inicjatywy. Od 23 maja można zgłaszać się lub nominować firmy, instytucje i osoby dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami. Konkurs Lodołamacze Lodołamacze - Co ich wyróżnia? Doświadczenie, fachowość, tradycja, osiągnięty sukces, ale przede wszystkich wrażliwość społeczna, która przekłada się na odpowiedzialne zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji. Przystąpienie do konkursu będzie nie tylko wyróżnikiem wrażliwości i solidarności społecznej, ale też elastyczności w działaniu i nowoczesnego podejścia do polityki zatrudnienia, bowiem troska o drugiego człowieka jest jedną z najwyższych wartości. Od 23 maja do 15 sierpnia można zgłaszać się do tytułu "Lodołamacze 2019” w następujących kategoriach: Zatrudnienie Chronione

Dziennikarz bez Barier Co roku staramy się ulepszać Konkurs w taki sposób, aby odpowiadał na zmieniające się potrzeby i przystosowywał do nowych trendów. Społeczna odpowiedzialność biznesu, tak obecnie ważna w życiu każdej firmy, to także dbałość o życie i zdrowie pracowników. Także pracowników niepełnosprawnych, dla których ten problem ma szczególne znaczenie. „Zdrowa firma” - ma za zadanie promować liderów w realizacji tej formy społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie możemy zapomnieć, iż współcześnie od mediów oczekujemy ciekawego i rzetelnego podejmowania ważnych społecznie tematów, także tematów dotyczących osób z niepełnosprawnością. Zadaniem współczesnego dziennikarza jest przekraczanie wszelkich barier, także tych związanych z uprzedzeniami i stereotypami wobec osób z niepełnosprawnością. Dlatego w kategorii „Dziennikarz bez barier” chcemy takich dziennikarzy pokazać i nagrodzić. Nasze społeczeństwo się zmienia, coraz więcej mamy osób starszych, dlatego „Przyjazna Przestrzeń„ to nie tylko oczekiwanie osób z niepełnosprawnością. Warto promować miejsca gdzie przestrzeń jest przyjazna dla wszystkich. Pamiętajmy przyjazna przestrzeń to przestrzeń społecznej integracji, gdzie wszyscy powinni się czuć dobrze. Dlaczego warto się zgłosić do konkursu? Konkurs pokazuje - dzięki szczegółowym kategoriom - jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowiedzialność. Laureaci Konkursu reprezentują najwyższe standardy w obszarze wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Optymizmem napawa fakt istnienia tylu wspaniałych firm otwartych na zrozumienie niepełnosprawności. Do konkursu dotychczas przystąpiło ponad 4500 firm, a ponad 590 przedsiębiorstw odebrało nagrody w Konkursie. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się między innymi: Polski Komitet Paraolimpijski, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o.o. z Radomia, Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Fabryka Mebli Ryś, Caritas Diecezji Siedleckiej, Wojciech Waglewski z zespołem Voo Voo, Limatherm Components Sp. z o.o., Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Politechnika Łódzka, Program Pierwszy Polskiego Radia, Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Irena Santor, Urząd Miejski w Koninie, Martyna Wojciechowska, Niewidzialna Wystawa (Invexhib Warszawa), Politechnika Wrocławska z Wrocławia, Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych z Torunia, Bernadeta Szczypta z Radia Rzeszów. Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2019. Statuetki zostaną przyznane w 6 kategoriach, na laureatów bieżącej 14 edycji Konkursu czekają również 2 kategorie specjalne „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”. Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2019 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 26 września 2019 w Zamku Królewskim w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lodolamacze.info.pl Podsumowanie: Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale nie tylko. Poniżej wszystkie kategorie Konkursu. Zatrudnienie Chronione,

Lodołam Specjalny Więcej informacji o konkursie: http://www.lodolamacze.info.pl/