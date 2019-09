Wniosek o 500 plus złożony do 30 września oznacza wypłatę z wyrównaniem

Złóż wniosek o Rodzina 500+ do 30 września

Wsparcie w rozszerzonej formule Rodzina 500+ działa od 1 lipca br. Osoby, które chcą otrzymać świadczenie z wyrównaniem za okres od lipca do września, muszą złożyć wniosek najpóźniej 30 września.

Rodzice, którzy na starych zasadach mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., powinni złożyć kolejny wniosek o przyznanie świadczenia – najlepiej jeden wspólny na wszystkie dzieci, tj. zarówno na dziecko pierwsze, na które dotychczas nie otrzymywali świadczenia, jak i na kolejne dzieci.

Na podstawie takiego wniosku (złożonego w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r.) świadczenie na pierwsze dziecko, na które obecnie nie pobierają świadczenia 500+ zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca br. Natomiast na pozostałe dzieci, na które świadczenia były dotychczas przyznane do 30 września 2019 r., świadczenie zostanie przyznane od 1 października br.

Terminu 30 września muszą przestrzegać także rodzice jedynaków, dopiero przystępujący do programu.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za miesiące minione.

Wniosek można składać na dwa sposoby: papierowo lub internetowo. Rodzice, którzy wolą tradycyjną formę składania wniosków, powinni to zrobić przede wszystkim bezpośrednio w gminie. Z kolei e-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, bankowości elektronicznej oraz PUE ZUS.

Przydatne informacje, o tym jak złożyć wniosek, jakie banki obsługują e-wnioski znajdują się na naszej stronie internetowej www.gov/rodzina

Od 1 lipca br., w nowej odsłonie programu zniesione zostało kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie muszą dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Finalnie zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana jest szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia.

Przypomnijmy, że od 1 lipca br. świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500”+ przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Dzięki wprowadzonym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

