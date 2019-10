Wybory parlamentarne 2019: ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców za granicą

Wybory parlamentarne/ Czwartek ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców za granicą

Czwartek jest ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców za granicą. Do piątku zaś w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania można odebrać zaświadczenie umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu w kraju i za granicą. Wybory parlamentarne odbędą się w najbliższą niedzielę.

Polacy przebywający za granicą mogą zagłosować wrzucając głos do urny - muszą jednak taki zamiar zgłosić odpowiedniemu konsulowi do czwartku 10 października. Zostaną wówczas dopisani do spisu wyborów w danej komisji za granicą.

Wniosek można złożyć ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub elektronicznie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca również do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji ewybory.msz.gov.pl.

We wniosku trzeba podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w przypadku przebywających za granicą czasowo), numer ważnego paszportu, miejsce i datę jego wydania. W przypadku państw, w których dowód osobisty wystarcza do przekroczenia granicy, można podać numer dowodu osobistego.

Polacy przebywający podczas wyborów za granicą będą mogli zagłosować w jednym z 320 obwodów głosowania utworzonych poza granicami Polski; w wyborach do Sejmu będą wybierali kandydatów z okręgu nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu - kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa - Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).

MSZ tworzy obwody głosowania tam, gdzie są polskie placówki dyplomatyczno-konsularne, a także w razie potrzeb w miejscach dużych skupisk Polaków i Polonii. Najwięcej obwodów wyborczych stworzono w tym roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (54), Stanach Zjednoczonych (48), Niemczech (23) i Kanadzie (8).

Głosowanie w niektórych obwodach ze względu na różnicę czasu odbędzie się w sobotę 12 października.

Do piątku 11 października w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) można też pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania. Uprawnia ono do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Osoba, której wydano takie zaświadczenie, zostanie ze spisu w danej gminie skreślona. Natomiast w dniu wyborów po okazaniu zaświadczenia będzie mogła oddać głos w dowolnej komisji.

Nawet jeśli wyborca ostatecznie nie wyjedzie, także w miejscu zamieszkania będzie mógł zagłosować na podstawie zaświadczenia. Zaświadczenie może zostać wydane tylko raz, dlatego ważne jest, by nie zgubić go lub nie zniszczyć. (PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ eaw/