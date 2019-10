Akcja „Znicz” od 31 października do 3 listopada 2019 r.

Bezpieczeństwo podczas Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych oraz Zaduszki to tradycyjnie okres, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich. W związku z tym na większości dróg oraz w okolicach cmentarzy można spodziewać się wzmożonego ruchu. Jak co roku policjanci, w ramach ogólnopolskiej akcji „Znicz”, będą czuwali nad bezpieczeństwem na polskich drogach.

W tym roku akcja „Znicz” rozpocznie się 31 października i potrwa do 3 listopada. Codziennie około 5 tysięcy funkcjonariuszy ruchu drogowego będzie patrolowało trasy w całej Polsce. W szczególności będą zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz sprawdzać stan trzeźwości kierujących pojazdami. Pamiętajmy, że nieprzestrzeganie przepisów oraz nadmierna prędkość to główne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków oraz ich skutki.

Policjanci będą dbać o bezpieczeństwo i porządek zarówno na głównych trasach, jak i drogach dojazdowych do cmentarzy. W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień możemy spodziewać się kierowania ruchem przez funkcjonariuszy. W związku z tym, że w okolicach wielu cmentarzy czasowo zmieniana jest organizacja ruchu, policjanci będą informować o przewidywanych utrudnieniach, zalecanych objazdach i wyznaczonych parkingach. Duży nacisk położą na działania zapobiegawcze. Wspólne z innymi służbami patrole policyjne mają przypominać kierowcom i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego o właściwym zachowaniu.

Kierowcy powinni pamiętać, że w okresie jesienno-zimowym pogorszeniu ulegają warunki atmosferyczne. To w połączeniu ze wzrostem natężenia ruchu utrudnia poruszanie się kierowcom. Mgła i padający deszcz często ograniczają nam widoczność i wydłużają czas reakcji na zagrożenie na drodze. Dostosujmy więc prędkość do panujących warunków drogowych. Warto jechać wolniej, aby bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży.

Udając się na cmentarze, pamiętajmy o zachowaniu rozsądku, wzmożonej czujności i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Zanim wyjedziemy z domu sprawdźmy, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte. W przypadku, gdy posiadamy alarm pamiętajmy o jego uaktywnieniu. Nieoceniona może być pomoc zaufanego sąsiada, który zwróci uwagę na dom czy mieszkanie w czasie naszej nieobecności.

Wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy ze sobą większych kwot pieniędzy. Dokumenty czy telefon komórkowy trzymajmy w wewnętrznej kieszeni ubrania. Szczególną czujność powinniśmy zachować podczas korzystania z komunikacji publicznej, zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu.

Również piesi, którzy są szczególnie narażeni na udział w zdarzeniach drogowych, powinni zadbać o własne bezpieczeństwo. Przechodzenie przez jezdnię jest dozwolone tylko na oznaczonych przejściach dla pieszych lub wyznaczonych w tym okresie miejscach. W porze wieczorowo-nocnej, poruszając się po drodze słabo oświetlonej, używajmy elementów odblaskowych. Odblaski sprawią, że będziemy bardziej widoczni dla kierowców poruszających się po drodze, a przez to bardziej bezpieczni.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

