Od sierpnia osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej wózka inwalidzkiego lub skutera z napędem elektrycznym. Nowe wsparcie przyznawane jest w ramach programu „Aktywny samorząd” – Obszar C, Zadanie 2. PFRON dopłaci m.in. do napraw, przeglądów technicznych, wymiany akumulatorów oraz dodatkowego wyposażenia. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2025 roku.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Dofinansowanie jest dostępne dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu:

umiarkowanym lub

znacznym,

które na co dzień korzystają z wózka inwalidzkiego lub skutera o napędzie elektrycznym – np. do dojazdu do pracy, szkoły, na rehabilitację czy załatwiania codziennych spraw. Wymagane jest potwierdzenie posiadania i używania takiego pojazdu.

Na co można przeznaczyć pieniądze z PFRON?

Nowe wsparcie dotyczy kosztów związanych z utrzymaniem technicznej sprawności pojazdu. Dofinansowanie obejmuje m.in.:

przeglądy i serwis techniczny,

naprawy,

zakup akumulatorów – maksymalnie 1 155 zł za jeden akumulator ,

, modernizację lub zakup dodatkowego wyposażenia skutera lub wózka.

Ważne Łączna maksymalna kwota, jaką można otrzymać, to 4 043 zł.

Refundacja nawet za wydatki z przeszłości

Co ważne, PFRON umożliwia również refundację kosztów poniesionych wcześniej – maksymalnie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku. To oznacza, że osoby, które niedawno naprawiały swój sprzęt lub wymieniały akumulatory, mogą odzyskać część środków – pod warunkiem, że spełniają kryteria programu.

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie online – za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

Termin składania wniosków mija 31 sierpnia 2025 roku. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty (np. faktury, rachunki, kosztorysy).

Dla wielu osób z niepełnosprawnością wózek lub skuter elektryczny to podstawowy środek transportu i niezbędny element codziennego funkcjonowania. Koszty utrzymania takiego sprzętu są jednak wysokie – zwłaszcza w przypadku konieczności wymiany akumulatorów czy regularnych napraw. Nowe dofinansowanie z PFRON to realna ulga i szansa na utrzymanie niezależności.