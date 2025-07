Stało się. Wiek emerytalny idzie mocno w górę. Prezydent Duda już podpisał ustawę

Granica wieku po przekroczeniu której, przejdą na emeryturę przesuwa się z 65 do 70 lat. Ta rewolucyjna zmiana dotyczy jednej grupy zawodowej. Prezydent Andrzej Duda już podpisał nowelizację ustawy.

Koniec „komorniczej dyskryminacji”?

Prezydencka kancelaria poinformowała, że ustawa została podpisana 25 czerwca. Dokument likwiduje — jak twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości — dyskryminacyjne zasady narzucone tej grupie zawodowej w czasach rządów PiS. Wówczas granica wieku dla komorników została sztywno ustalona na 65 lat. Żadnych wyjątków, żadnych przedłużeń. W efekcie minister sprawiedliwości w latach 2019–2021 odwołał aż 21 komorników wyłącznie z powodu wieku.

Nowe przepisy wyrównują zasady z tymi obowiązującymi w innych zawodach prawniczych. Notariusze kończą pracę w wieku 70 lat. Sędziowie — co do zasady — w wieku 65, ale mogą złożyć wniosek o przedłużenie do siedemdziesiątki. Adwokatów i radców nie obowiązuje żaden górny limit wiekowy.

Sądowa korekta rzeczywistości

Część komorników, którzy zostali zmuszeni do zakończenia kariery zawodowej, skierowała sprawy do sądów administracyjnych. I wygrywała. Wszystkie zaskarżone decyzje ministra zostały prawomocnie uchylone. Sądy nie miały wątpliwości: obowiązujące regulacje naruszały zasadę równości wobec prawa.

To właśnie orzecznictwo sądów stało się impulsem do przygotowania nowelizacji, która teraz staje się obowiązującym prawem.

Emerytura? Wedle własnej decyzji

Nowelizacja nie wprowadza obowiązku pracy do 70. roku życia. Komornicy mogą — ale nie muszą — pozostać aktywni zawodowo do tego momentu. W każdej chwili, po spełnieniu warunków emerytalnych, mogą zakończyć pracę.

Co więcej, ustawa daje też możliwość powrotu. Komornik, który został odwołany z powodu wieku, może zostać ponownie powołany — pod warunkiem, że nie przekroczył jeszcze siedemdziesiątki.

Dłuższa asesura — bez limitu

To nie koniec zmian. Nowelizacja znosi również dotychczasowy limit trwania asesury komorniczej. Teraz asesorzy będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe tak długo, jak uznają to za stosowne.

Ministerstwo podkreśla, że to "zasadny powrót" do wcześniejszych rozwiązań — tych, które nie zmuszały młodych adeptów zawodu do podejmowania decyzji o powołaniu na komornika w sytuacji, gdy jeszcze nie byli gotowi.

Emerytura wciąż wcześnie, ale nie dla wszystkich

Warto przypomnieć: powszechny wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przepisy przywrócone przez rząd Zjednoczonej Prawicy w 2017 r. uchyliły wcześniejsze plany stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego.

Jednak jak pokazuje przykład komorników — niektóre grupy zawodowe chcą i mogą pracować dłużej. Teraz, zgodnie z prawem, będą mieć taką możliwość.

Nowe prawo wchodzi w życie już wkrótce

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych zacznie obowiązywać 14 dni po jej ogłoszeniu. To zmiana, która nie tylko porządkuje stan prawny, ale i przywraca równość wśród zawodów zaufania publicznego.