Ograniczenie dostępu dzieci do pornografii - uchwalenie przepisów możliwe w I półroczu 2020 r.

Premier: chcemy szybko zająć się projektem ws. ograniczenia dostępu dzieci do pornografii

Otrzymaliśmy konkretny projekt ustawy i z tym projektem bardzo szybko chcemy wejść do procesu legislacyjnego – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rady Rodziny w sprawie ograniczenia dostępu dzieci do pornografii w internecie.

Minister rodziny Marlena Maląg wskazała, że ustawa może być uchwalona już w I półroczu.

Projekt przepisów mających ograniczyć dostęp dzieci do pornografii przedstawiło w zeszłym tygodniu Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Chodzi przede wszystkim o nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku. Projekt ustanawia też instytucję współregulatora, reprezentowanego przez organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców i podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności. Rolą współregulatora miałoby być m.in. wskazywanie, które podmioty naruszają przepisy i zabieganie o podjęcie działań przez odpowiedni organ regulacyjny.

O projekcie przepisów rozmawiano podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Rodziny z udziałem premiera i minister rodziny. Po spotkaniu premier podkreślił, że projekt stowarzyszenia będzie punktem wyjścia do prac legislacyjnych nadzorowanych przez resort rodziny. „Otrzymałem dziś konkretny projekt ustawy. I z tym konkretnym projektem, który będzie przez panią minister jeszcze analizowany, bardzo szybko chcemy wejść już do procesu legislacyjnego" – stwierdził.

Wyraził nadzieję, że będzie to projekt ponadpolityczny. „Że nie będziemy patrzyli na to, że ten projekt wychodzi z naszego środowiska politycznego, tylko popatrzymy na to, jak bardzo dobrze on służy zdrowiu psychicznemu dzieci, a w związku z tym w przyszłości zdrowiu psychicznemu całego społeczeństwa" – oświadczył.

Szefowa resortu rodziny dodała, że chce, by ustawa została przyjęta przez Sejm w pierwszym półroczu 2020 roku. „Jesteśmy gotowi do pracy. Wszystkie ręce na pokład” – zadeklarowała.

W rozmowie z dziennikarzami Maląg wskazała, że do września 2020 roku Polska powinna wdrożyć unijną dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych. Niewykluczone więc, że projekt przepisów ograniczających dostęp dzieci i młodzieży do pornografii będzie jednocześnie dostosowaniem polskiego prawa do dyrektywy. „Wychodzimy z założenia, że będziemy starali się to zrobić razem” – poinformowała.

Dodała, że jest za wcześnie, żeby mówić o konkretnych rozwiązaniach, które umożliwią weryfikację wieku w dostępie do treści pornograficznych. „Myślę, że harmonogram prac i konkrety przedstawimy w styczniu” – oznajmiła.