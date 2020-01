Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu od 1 stycznia 2020 r.

Wyższe minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa

Nowy Rok przyniósł dobre wiadomości dla polskich pracowników. Od 1 stycznia br. wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 350 zł – do 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa do 17 zł. – Dodatkowo od tego roku dodatek stażowy nie będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę – przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Polecamy: Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD

reklama reklama



To będzie dobry rok dla polskich pracowników. Od 1 stycznia br. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 2600 zł – to aż o 350 zł więcej niż w poprzednim roku.

– W sumie od 2015 r. pensja minimalna wzrosła o 850 zł. To faktycznie znaczące kwoty. Pracownicy muszą być godziwie wynagradzani. Wzrost minimalnej pensji przekłada się na podwyżki wynagrodzeń w ogóle, a to bardzo dobra wiadomość – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrosła także wprowadzona w 2017 r. minimalna stawka godzinowa (określone umowy cywilnoprawne). W chwili wprowadzenia wynosiła ona 13 zł, dzisiaj – 17 zł.

To nie koniec zmian

Od 1 stycznia br. dodatek stażowy nie jest wliczany do minimalnego wynagrodzenia.

– Do tej pory pracownik z dłuższym stażem pracy zarabiający minimalną krajową mógł mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowozatrudniona z dużo niższym lub zerowym stażem pracy, wykonująca tę samą pracę. W takiej sytuacji dodatek stażowy był fikcją i nie pełnił swojej funkcji – motywacji i docenienia doświadczenia. Dzisiaj to się zmienia – podkreśla minister Marlena Maląg.

Zmiany dotyczą przede wszystkim pracowników sektora publicznego oraz pracodawców tego sektora, którzy zgodnie z przepisami mają obowiązek wypłacania takiego dodatku.